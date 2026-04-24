Internaron de urgencia a Chiche Gelblung y preocupa su estado de salud

En los últimos días el ambiente del espectáculo se mantuvo en alerta por la estabilidad física de Chiche Gelblung. Frente a las versiones que indicaban que había sufrido un preinfarto, el conductor decidió romper el silencio en una charla con LAM para llevar calma a sus seguidores.

"Estuve dos, tres días internado, estuve medio flojito pero ya está, se superó", reconoció el periodista sobre los días que pasó bajo observación profesional. Durante la entrevista fue tajante al desestimar las informaciones más alarmantes que circularon en la prensa. "No tuve un infarto. Sentí mucho cansancio pero ya está. Me dieron el alta y me vine a trabajar, no tengo más que hacer", sentenció con su estilo característico.

A pesar del susto mediático, Gelblung se tomó la situación con ligereza y admitió que ya se reincorporó a sus tareas habituales pese a las secuelas leves del cuadro. "Siempre hay que intentar trabajar lo menos posible, pero vengo igual. Ahora solo estoy afónico", bromeó el conductor sobre su estado actual.

Sin embargo, la periodista Pilar Smith sumó información técnica sobre el proceso que vivió el comunicador desde el lunes 20 de abril. Según su reporte, el problema de base fue una descompensación vinculada a un inconveniente circulatorio. Por esta razón los médicos decidieron realizar una intervención específica en sus extremidades.

"Le pusieron dos stent en la pierna y los médicos le dijeron que haga reposo, pero él no lo cumplió", detalló Smith respecto al comportamiento del paciente tras la cirugía. La panelista también destacó la fuerte personalidad de Chiche a la hora de enfrentar las órdenes de los especialistas. "Básicamente los mandó a la mierd* cuando le dijeron del reposo, no lo pueden controlar", concluyó sobre la rebeldía del conductor para retomar su rutina.