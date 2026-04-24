Thiago Medina contó cómo Daniela Celis lo engañaba y se veía con otro

La tensión entre los ex Gran Hermano escaló a un punto de no retorno. Mientras Daniela Celis se mostraba cerca de Nick Sicaro y Martín Pepa jugando con la idea de un triángulo amoroso, Thiago Medina decidió abandonar el hogar que compartían. El joven hizo un vivo en Instagram donde descargó su angustia y aclaró que su salida no fue simplemente por buscar un lugar propio, sino por el comportamiento de ella.

"Hice todo lo que pude hacer de mi parte, la apoyé en todo", comenzó relatando Thiago, visiblemente afectado por la situación. El detonante fue la actitud de la madre de sus hijos, quien según su visión, mantenía una postura ambigua mientras él se ocupaba de las tareas cotidianas. "Ella estaba jugando a la enamorada y yo cocinándole", lanzó de forma tajante para explicar su decepción.

A pesar de que Daniela pidió que no se critique a las madres que intentan rehacer su vida, Thiago desmintió la versión que ella dio sobre su mudanza. "Por algo le di su espacio, me fui. Ya no vivo más con ella, por ese tema. Si ella quiere hacer cosas, que las haga tranquila sin tener que estar pensando en mí", explicó el joven. Según sus palabras, la decisión de retirarse fue una consecuencia directa de la cercanía de Celis con Sicaro, a pesar de que ella le había negado el vínculo previamente.

"En su momento le pregunté, pero ella me dijo que no tenía nada con él. A esta altura, no sé si están o no, que haga lo que ella quiera", confesó Medina sobre sus sospechas. El trasfondo de la relación ya venía golpeado por escándalos previos y una convivencia mantenida solo por la recuperación de un accidente. Finalmente, Thiago cerró su descargo exponiendo sus sentimientos actuales. "Yo la amo con toda mi vida, siento muchas cosas por ella, pero tampoco la voy a estar obligando a que esté conmigo", aseguró con resignación.