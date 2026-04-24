Aunque el nombre de Franco Colapinto suele estar asociado a la velocidad, su vida sentimental parece haber encontrado un puerto seguro en Maia Reficco, a pesar de que el anuncio oficial sigue en boxes. Las pruebas de este romance son cada vez más evidentes: desde una cena privada en Palermo organizada por el piloto hasta imágenes recientes en los kartings. Sin embargo, existe un obstáculo legal que le impide gritarlo a los cuatro vientos.

El periodista Gustavo Méndez dio detalles contundentes sobre esta situación. En sus declaraciones, aseguró que "Franco Colapinto y Maia Reficco están de novios" y aclaró que la supuesta soltería del deportista es meramente protocolar. Según el comunicador, la exposición mediática previa tuvo consecuencias en su carrera profesional. "A Franco le hicieron una entrevista en Japón y dijo que estaba solterísimo, pero era mentira. Después del escándalo que se armó por su vínculo con China Suárez, firmó un acuerdo con la Fórmula 1 y tiene que pedir permiso hasta para subir una foto", explicó Méndez.

Esta estrategia de bajo perfil no parece enfriar el vínculo. La relación tiene planes de mudanza a Madrid por parte de la actriz y una integración familiar total. De hecho, el periodista reveló un gesto significativo de cara al próximo evento del piloto en Buenos Aires al afirmar que "Franco invitó no solamente a Maia Reficco, sino también a toda la familia de su novia para que estén en boxes en el evento del próximo domingo 26".

A pesar del hermetismo que imponen los contratos y los compromisos con el equipo Alpine, la convivencia ya sería un hecho. "Franco y Maia durmieron juntos todas las noches", sentenció Méndez, dejando claro que el noviazgo avanza con firmeza mientras esperan el momento adecuado para sortear las trabas contractuales y la mirada de la categoría reina del automovilismo.