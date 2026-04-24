El problema de salud que sufre Morena Rial mientras está presa en su casa

El presente de Morena Rial dio un giro inesperado debido a complicaciones en su estado anímico mientras atraviesa su condena. Según reveló el cronista Alejandro Castelo en el programa Ya fue todo, la joven no la está pasando bien en el plano emocional. Está sufriendo algunos ataques de ansiedad, ataques de pánico, aseguró el periodista para explicar el motivo detrás del reciente beneficio que recibió la hija de Jorge Rial.

A pesar de las restricciones propias de su situación legal, la Justicia decidió priorizar su salud mental y le otorgó una autorización especial para que pueda asistir a sesiones de terapia fuera de su lugar de reclusión. Le otorgaron la posibilidad de ir a la psicóloga o psicólogo y puede llegar a suceder que alguien la vea en algún pasillo, en algún consultorio y se pregunte: ¿qué hace Morena Rial acá?, señaló Castelo para advertir a los vecinos que podrían cruzarla en la vía pública.

El periodista fue muy específico respecto a los límites de esta libertad ambulatoria excepcional. Ella está con la prisión domiciliaria, no la podés ver en el chino, pero la pueden llegar a ver bajando de un auto, entrando a un consultorio porque estaba sufriendo ataques de ansiedad y le dieron el permiso, remarcó sobre los traslados médicos.

Esta noticia surge en medio de otros cambios en su rutina, como su renovación estética a cargo de su estilista personal, y con un horizonte judicial que parece traer alivio. Al respecto de su situación legal, Castelo agregó que también hay información desde lo judicial, estaría avanzado que se le otorgue de acá un mes una condicional. Este dato coincide con lo expuesto recientemente por su abogado, Martín Leiro, quien confirmó que el acuerdo legal está encaminado. También se supo que Morena Rial está conforme con el acuerdo, puede tener la libertad condicional en un mes, según los plazos que maneja su defensa técnica.