Las exportaciones mineras argentinas alcanzaron un récord histórico en el primer trimestre de 2026, al superar los US$2.400 millones en ventas al exterior, consolidando al sector como uno de los principales generadores de divisas del país.

Según el último informe oficial, solo en marzo las exportaciones mineras totalizaron US$830 millones, lo que llevó el acumulado entre enero y marzo a US$2.409 millones. Este desempeño representa un crecimiento interanual del 81,6% y marca el mejor inicio de año registrado para la actividad.

El peso del sector también se refleja en su participación en el comercio exterior: la minería ya explica el 11,2% de las exportaciones totales argentinas en lo que va de 2026, posicionándose como un pilar clave de la economía nacional.

El crecimiento está impulsado principalmente por los minerales metalíferos, que representaron más del 76% de las exportaciones en marzo. Dentro de este segmento, el oro lidera ampliamente, seguido por la plata, ambos beneficiados por el aumento de precios internacionales y mayores volúmenes exportados.

En paralelo, el litio continúa consolidando su protagonismo. En marzo alcanzó exportaciones por US$182 millones, con un salto interanual del 134%, y ya representa cerca del 22% del total mensual del sector. En el acumulado del trimestre, generó US$456 millones, con un crecimiento superior al 120%.

En cuanto a los destinos, el mercado está altamente concentrado: Suiza, China, Estados Unidos y Canadá explican cerca del 87% de las exportaciones mineras, con fuerte demanda de minerales metalíferos.

Este desempeño refleja un contexto internacional favorable y una expansión sostenida de la actividad, que ubica a la minería en niveles récord y refuerza su rol estratégico dentro de la economía argentina.