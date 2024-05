¿Como Conor McGregor? Ilia Topuria asegura que será el atleta mejor pago del mundo en 2025

Ilia Topuria tiene toda la confianza del mundo para su futuro en UFC. Las habilidades supremamente talentosas de "El Matador" lo llevaron a una aparentemente inevitable victoria por el título mundial cuando derrotó al veterano campeón de Peso Pluma Alexander Volkanovski. Como campeón invicto 15-0, tiene sólo 27 años y rápidamente se ha convertido en una verdadera superestrella de MMA. En diálogo con Webpositer, dejó tajantes frases.

"Mira, puedo decirte que no tengo ninguna duda de que en 2025 seré el atleta mejor pagado del mundo. Voy a estar allí. Me sorprendería si no lo hiciera. No tengo ninguna duda, de verdad. Eres el campeón de la BMF, tienes la oportunidad de ganar el título, de luchar por el título", fue lo que comenzó diciendo Topuria, analizando lo que viene para él en la compañía.

Además, Ilia mencionó: "¿Qué vas a hacer? ¿Vas a pelear o no vas a pelear? Él dice: "Firma el contrato", esto, aquello, tal y aquello. ¿Dónde estás? Pon el título en el juego. Lo que dije fue que no voy a pelear con él si no pone en juego el cinturón BMF. Holloway dijo: 'Esa no es la forma en que un BMF real reclama el título'. ¿Quieres que venga y ponga este cinturón sobre la mesa y no quieres poner el tuyo sobre la mesa?".

Contundentes palabras de Ilia Topuria

"Es decir, si pierdes, quieres seguir siendo el BMF. ¿Cómo funciona esto? Quiero decir, ¿qué BMF eres? Si el cinturón BMF no está en juego, lo único que lo hace relevante es que primero le daría a Volkanovski la oportunidad de una revancha. Antes de eso, pelearía con Brian Ortega, quien estuvo mucho más cerca de acabar con Volkanovski en una pelea que Max en tres", sostuvo el campeón español.

Para sentenciar, Ilia Topuria comunicó lo siguiente: "Ortega siempre pone la cara ahí y pelea. Ha ganado su última pelea, tiene varias buenas victorias. ¿Me gustaría seguir adelante contra él, por supuesto que sí, porque ahora mismo es como si no fuera él?". Sin dudas, el campeón de UFC se siente más que listo para cualquiera sea el rival que siga en su carrera.