En la noche de ayer, el mediocampista Cristian Medina sufrió un grave accidente en medio del partida de Boca ante Fortaleza por la Copa Sudamericana que provocó que tuviese ser derivado de urgencia al Hospital Británico. Hasta el momento, el jugador del Xeneixe4 se encuentra en reposo total de 48 hs y realizando nuevos estudios.

Se conoció el parte médico de la lesión de Cristian Medina

De acuerdo a lo que había indicado el Guido Franck, periodista partidario de Boca en redes sociales: “Se fue escupiendo sangre tras un fuerte traumatismo en sus costillas. Se aguarda parte médico”. Sin embargo, en las últimas horas dieron a conocer el parte médico del futbolista y la información preocuparía a muchos de los fanáticos del Xeneize en el marco del próximo encunetro ante Nacional Potosí.

Según se indicó al respecto en las últimas horas: “Cristian Medina tiene un hematoma en el pulmón producto del golpe que sufrió anoche vs Fortaleza”. Además agregaron que el jugador deberá hacer: “Reposo total de 48 hs y nuevos estudios. Podría perderse más partidos y no solamente el del domingo vs Central Córdoba”.

Recordemos que el mediocampo se encontraba corriendo una pelota que terminó en off side, cuando debido a un mal movimiento de pies terminó cayendo de lleno contra el piso. Como resultado de tal caída debieron llamar a los médicos del estadio y luego el joven fue retirado de la cancha por medio de un carrito y llevado de urgencia al hospital.

Es importante recordar que el próximo partido del Xeneize será el miércoles 29 de mayo a las 21 horas contra Nacional Potosí en la última fecha de la fase.

Cómo se encuentra la tabla del grupo D en la Copa Sudamericana