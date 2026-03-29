Cómo hacer más de 50 galletitas caseras con un solo limón y un huevo

Tener a mano un bocado dulce para el desayuno, el colegio o el trabajo resulta reconfortante, y esta receta de galletitas caseras económicas se presenta como un comodín ideal porque en una sola horneada se obtienen más de 40 unidades.

El ahorro económico se basa fundamentalmente en el uso de aceite de girasol u otro que sea neutro en lugar de manteca, sumado a que solo se requiere un huevo para la mezcla. Con apenas 400 gramos de harina leudante se producen más de 50 piezas que pueden conservarse frescas durante varios días.

Para la elaboración se necesita un limón o naranja, de los cuales se usará su ralladura y jugo, un huevo, 120 gramos de azúcar, 100 mililitros de aceite y una cucharadita de esencia de vainilla.

El proceso comienza colocando en un recipiente el azúcar con la ralladura y el jugo de la fruta elegida. Tras remover un poco, se añade el aceite, la vainilla y se suma la harina de forma gradual, integrando los componentes primero con una espátula y luego con las manos.

Una vez formado el bollo en la mesada, debe descansar entre 5 y 10 minutos antes de ser estirado con un espesor de medio centímetro para cortar las piezas. Si se utiliza un cortante de 4 centímetros de diámetro, el rendimiento total puede alcanzar aproximadamente las 70 galletitas.

Es fundamental colocar en la misma placa aquellas que tengan formas similares para que la cocción sea pareja, manteniendo cierta distancia entre ellas ya que el leudante hará que aumenten su tamaño.

Finalmente, se deben cocinar en un horno precalentado a 180 grados durante unos 15 minutos, vigilando que no se quemen antes de disponerlas en un plato o guardarlas. Esta propuesta, compartida por @recetasdepilu, permite variantes de naranja, vainilla, cacao, maní, semillas o canela, funcionando incluso como base para alfajores con mermeladas.