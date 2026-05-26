La Escuela Agrotécnica Ejército Argentino, ubicada en el departamento de Valle Fértil, ha alcanzado un nuevo hito en su trayectoria institucional al asegurar el financiamiento necesario para la creación de un aula de elaboración de conservas y panificados. Este ambicioso proyecto fue seleccionado por la Fundación Díaz Vélez en su edición 2026, lo que representa un espaldarazo fundamental para la educación técnica regional.

En diálogo con DIARIO HUARPE, el director del establecimiento, Carlos Mercado, confirmó la aprobación de la propuesta y brindó detalles sobre el alcance de la obra. Según explicó el directivo, el logro implica una inversión de $8.000.000, los cuales se destinarán tanto a la adecuación de la infraestructura existente como a la compra de equipamiento especializado de última generación. Mercado subrayó que "este espacio está concebido para funcionar como un laboratorio culinario avanzado, donde los alumnos podrán experimentar de primera mano los procesos industriales".

Carlos Mercado, director de la Escuela Agrotécnica Ejército Argentino.

Asimismo, el director aprovechó la oportunidad para expresar su gratitud hacia el Ministerio de Educación, destacando que el apoyo constante de la cartera educativa fue una pieza clave para gestionar y concretar este financiamiento que beneficiará a toda la comunidad escolar.

"Este avance permitirá a los estudiantes de los sectores didáctico-productivos integrar la teoría con la práctica en un entorno profesionalizado, elevando sustancialmente la calidad de su formación académica", dijo Mercado.

Impacto en la formación profesional

La nueva aula técnica no es solo una mejora edilicia, sino una herramienta de transformación pedagógica. A través de este espacio, los jóvenes vallistos podrán dominar técnicas esenciales de agroindustria, cubriendo toda la cadena de valor, desde el manejo de la materia prima tras la cosecha hasta el empaquetado del producto final. Este aprendizaje directo es fundamental para mejorar la empleabilidad de los egresados en un mercado laboral que demanda cada vez más especialización técnica.

Además de las competencias técnicas, el proyecto busca incentivar un espíritu emprendedor. Al contar con la tecnología adecuada, los estudiantes podrán desarrollar sus propios productos, utilizando insumos locales endógenos de la región. Esto se alinea con las tendencias actuales de sostenibilidad y aprovechamiento de recursos de cercanía, permitiendo que la escuela actúe como un motor de desarrollo para la economía de Valle Fértil.

Vinculación con el sector productivo regional

La puesta en marcha de este laboratorio permitirá trabajar específicamente en la conservación de alimentos y la panificación, áreas críticas para la seguridad alimentaria y el desarrollo comercial de la zona. La institución agradeció también el acompañamiento técnico del supervisor Iván Jácome y de Rodolfo Navas, director de Área Técnica, quienes han seguido de cerca el crecimiento de la escuela.

Este hito posiciona a la Escuela Agrotécnica Ejército Argentino como un referente de la educación técnica en la provincia de San Juan. Al ofrecer instalaciones modernas, la escuela no solo atrae a más jóvenes interesados en carreras agroindustriales, sino que también promueve una cultura de autosuficiencia. La capacidad de transformar los frutos de la tierra en productos elaborados con valor agregado es una de las metas principales de esta iniciativa, que busca preparar a los alumnos para los desafíos del futuro en el sector agroindustrial.

Finalmente, este proyecto refuerza el compromiso de la institución con la producción sostenible y saludable. "El uso de materias primas regionales para la creación de conservas y panificados no solo contribuye a la identidad cultural del departamento, sino que también posiciona a los estudiantes como agentes de cambio capaces de impactar positivamente en su entorno social y económico", concluyó el director de la escuela.

Con esta nueva infraestructura, la Agrotécnica de Valle Fértil inicia una etapa de innovación que promete frutos a largo plazo para toda la región.