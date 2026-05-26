Dolor en Desamparados por la muerte de un querido socio e hincha del club

El mundo de Sportivo Desamparados atraviesa horas de tristeza tras conocerse este lunes el fallecimiento de Gustavo “Gury” Vargas, un reconocido socio e hincha estrechamente vinculado a la vida cotidiana de la institución.

La noticia fue dada a conocer por el club a través de sus redes sociales y rápidamente provocó una fuerte repercusión entre simpatizantes, socios y allegados al Verdinegro, que comenzaron a despedirlo con mensajes cargados de emoción y afecto.

“Hasta siempre, Gury”, publicó la institución junto a una imagen en homenaje al hincha, una figura muy querida dentro del ambiente puyutano por su permanente acompañamiento y cercanía con el club.

Tras conocerse el fallecimiento, las redes sociales se llenaron de mensajes recordándolo por su compromiso con Desamparados y por el vínculo construido durante años junto a dirigentes, jugadores e hinchas.

Diversos socios y seguidores destacaron su presencia constante en la vida deportiva y social del club, además del afecto que generaba dentro de la comunidad verdinegra.

La noticia causó un fuerte impacto entre quienes compartieron con él la pasión por Desamparados y siguieron de cerca su participación en distintas actividades vinculadas a la institución.

En medio del dolor, desde el entorno puyutano multiplicaron las muestras de acompañamiento a familiares y amigos de Gustavo Vargas, cuya figura quedó ligada al sentimiento y la identidad del club sanjuanino.