Gamers sanjuaninos buscan agrandar la comunidad en su 10mo aniversario

En la provincia de San Juan, el ecosistema de los videojuegos experimenta una expansión sostenida que trasciende el mero entretenimiento individual. En este contexto, la comunidad gamer local, integrada actualmente por cerca de 1.200 miembros, ha puesto en marcha una campaña de convocatoria dirigida a quienes deseen incorporarse a este espacio colaborativo, en el marco de la celebración por sus diez años de existencia.

El grupo, surgido en 2016 a partir de un núcleo informal de entusiastas, ha logrado consolidarse como un referente provincial para jugadores de todas las edades. Pese a carecer de una sede física, la organización mantiene su actividad mediante plataformas digitales como WhatsApp y Discord, donde los participantes coordinan partidas, torneos y encuentros, además de compartir experiencias y establecer vínculos de camaradería.

La iniciativa de convocatoria fue difundida a través de un reel en redes sociales, en el cual los propios miembros invitan a quienes transitan el gaming de manera aislada a integrarse a una comunidad que, según destacan sus organizadores, trasciende la práctica lúdica. “La idea es que puedan hacer amigos, formar equipos, compartir experiencias y sentirse parte”, explicaron desde el colectivo.

Una trayectoria de crecimiento sostenido

Ismael Mansur, referente de la agrupación y también streamer y jugador competitivo, señaló a DIARIO HUARPE: “Somos casi 1.200 miembros en San Juan”. La evolución del grupo refleja un cambio profundo en la percepción social de los videojuegos en la provincia, que han pasado de ser considerados un pasatiempo secundario a constituir un ámbito de competencia, aprendizaje y, en algunos casos, una potencial salida laboral.

Mansur detalló que su rutina de juego varía según las exigencias: “Depende del día, pero en promedio juego unas tres horas. Si hay torneos o entrenamientos, puede ser más”. Entre los títulos preferidos por la escena local se encuentran Valorant y Counter Strike 2, juegos que demandan estrategia, reflejos y trabajo en equipo.

Celebración y reconocimiento institucional

De cara al aniversario, la comunidad prepara una reunión presencial para celebrar el próximo 30 de septiembre, fecha que desde hace dos años fue instituida como el Día Provincial del Gamer, en concordancia con el Día Internacional del Gamer que se conmemora cada 29 de agosto.

En casas, clubes y establecimientos gastronómicos de la provincia, las pantallas se encienden con una intensidad equiparable a la de otros espacios tradicionales de encuentro social. Lo que alguna vez fue una actividad solitaria se ha transformado, en San Juan, en un punto de encuentro cada vez más amplio y diverso.