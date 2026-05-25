San Juan volvió a posicionarse entre las provincias con mayor peso exportador del país gracias al impulso de la minería, principalmente del oro. Según el INDEC, durante el primer cuatrimestre de 2026 la provincia exportó por US$961 millones, con un crecimiento interanual del 37%. Con esos números, quedó séptima en el ranking nacional y muy cerca de ingresar al top cinco de jurisdicciones más exportadoras de Argentina.

El dato más relevante es que la actividad minera explicó más del 80% de las ventas externas sanjuaninas. El oro volvió a ser el principal producto exportado y se convirtió en el gran motor que permitió a la provincia sostener su ingreso de divisas y acercarse al lote de las jurisdicciones más exportadoras de Argentina.

Además del metal precioso, el esquema exportador sanjuanino también estuvo acompañado por otros productos con fuerte presencia internacional, como medicamentos, mosto, pasas de uva, cal y aceite de oliva.

En el ranking nacional, San Juan quedó por detrás de distritos históricamente líderes en comercio exterior como Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Neuquén, Chubut y Santa Cruz. Sin embargo, logró superar ampliamente a otras provincias cuyanas y consolidarse como una de las economías regionales con mejor desempeño exportador.

Dentro de Cuyo, la diferencia fue marcada. Mendoza alcanzó exportaciones por US$532 millones, con un crecimiento del 10%, mientras que San Luis registró ventas externas por US$246 millones. Los números dejaron a San Juan como la provincia más dinámica de la región en materia de comercio exterior.

El crecimiento también comenzó a reflejarse en otros sectores vinculados a la economía minera, especialmente en la demanda logística y de transporte. El movimiento de cargas asociado a la minería metalífera y no metalífera tuvo un fuerte incremento durante los primeros meses del año.

A la vez, las perspectivas continúan siendo positivas por el avance de proyectos vinculados al cobre y al oro que podrían ampliar aún más el perfil exportador sanjuanino en los próximos años. Con ese escenario, la provincia no solo se mantiene dentro del top 10 nacional, sino que empieza a acercarse al grupo de las cinco jurisdicciones que más dólares generan por exportaciones en Argentina.