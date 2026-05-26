Un hombre de 30 años fue detenido en el departamento Chimbas luego de intentar sustraer una bicicleta del interior de una vivienda ubicada en el Loteo API 2. El procedimiento fue realizado por personal de la Comisaría 26ª en el marco de recorridas de prevención.

El hecho ocurrió alrededor de las 15:35, cuando un hombre de 33 años advirtió la presencia de un sujeto en el fondo de su domicilio. Según denunció, el individuo se encontraba junto a su bicicleta, una marca Fósil rodado 29, de color naranja con detalles flúo. Al ser descubierto, el sospechoso escaló la pared perimetral de la propiedad y huyó hacia un descampado lindante.

Tras el alerta, los efectivos iniciaron un operativo de búsqueda en la zona. Mientras patrullaban por calle Maradona, fueron advertidos por un vecino que perseguía al presunto autor del hecho, lo que permitió orientar el rastrillaje.

Minutos después, los uniformados lograron localizar al sospechoso, quien se encontraba oculto en el fondo de un kiosco de las inmediaciones. En el lugar, fue aprehendido y posteriormente reconocido por la víctima como la persona que había ingresado a su vivienda con intenciones de sustraer el rodado.

El detenido fue trasladado a sede policial, donde quedó a disposición de la Justicia. En el caso intervino el ayudante fiscal Dr. José Aníbal Quiroga, quien dispuso el inicio del Procedimiento Especial de Flagrancia.

La investigación avanzó con la recolección de testimonios y demás medidas de rigor para esclarecer las circunstancias del hecho, mientras que el rodado permaneció en poder de su propietario. El accionar conjunto entre vecinos y efectivos policiales resultó clave para lograr la aprehensión del sospechoso en un corto lapso de tiempo.