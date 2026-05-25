En el departamento Caucete, personal de la Comisaría 9ª secuestró una bicicleta que fue dejada en un local comercial y nunca fue retirada por quien la llevó. El procedimiento se realizó durante recorridas de prevención y seguridad en inmediaciones de la plaza departamental.

Según informaron fuentes policiales, los efectivos fueron alertados por una mujer, quien manifestó que en horas tempranas un hombre ingresó a su comercio y dejó una bicicleta tipo mountain bike. Con el paso de las horas, el sujeto no regresó al lugar, lo que generó sospechas sobre el origen del rodado.

Ante esta situación, el personal policial se hizo presente en el local, constató la existencia del vehículo y procedió a su secuestro preventivo. Se trata de una bicicleta MTB rodado 29, marca TLOCK, de color azul, con número de cuadro GM174820321.

El rodado fue trasladado a sede policial, donde quedó alojado para las actuaciones correspondientes, mientras se intenta establecer su procedencia y propiedad. No se descarta que pudiera estar vinculada a algún hecho ilícito, aunque hasta el momento no se confirmó ninguna denuncia relacionada.

Desde la dependencia policial solicitaron la colaboración de la comunidad para dar con el propietario. En ese sentido, indicaron que quien reconozca la bicicleta deberá presentarse en la Comisaría 9ª de Caucete con la documentación que acredite la titularidad del rodado, además de su documento personal.

El procedimiento se enmarcó en tareas preventivas que se realizan de manera habitual en la zona céntrica del departamento. La investigación continuó con el objetivo de esclarecer las circunstancias en que la bicicleta fue dejada en el comercio y determinar si existió algún tipo de irregularidad vinculada al hecho.