Arrestan a un hombre de 45 años que planeaba un ataque con bombas molotov a su ex

En un operativo realizado en las cercanías de la ciudad bonaerense de Junín, efectivos de la Policía Bonaerense detuvieron a un hombre de 45 años identificado como Martín Sebastián Salcedo, quien presuntamente planeaba atacar a su expareja mediante el uso de bombas molotov. La aprehensión derivó en una extensa persecución vehicular a lo largo de aproximadamente diez kilómetros sobre la Ruta Provincial 65.

De acuerdo con fuentes judiciales consultadas, el incidente tuvo su origen en un llamado vecinal que alertaba sobre la presencia de un individuo en actitud sospechosa dentro de un automóvil estacionado en el cruce de las avenidas Alvear y Juana Azurduy, en la periferia de Junín. Al arribar al lugar, personal de la comisaría segunda local intentó aproximarse al vehículo, un Volkswagen Vento color gris. No obstante, el ocupante aceleró repentinamente e inició una huida.

La evasión se prolongó por varios kilómetros, durante los cuales el sospechoso realizó maniobras erráticas y peligrosas con el propósito de eludir a los dos patrulleros que lo seguían. La persecución culminó en las inmediaciones del relleno sanitario de la zona, donde Salcedo colisionó contra uno de los móviles policiales y su automóvil cayó en una zanja. Pese al impacto, logró continuar la fuga en dirección contraria.

Ante la incertidumbre sobre si el individuo portaba armas de fuego u otros elementos lesivos, un agente descendió de su unidad y efectuó disparos contra el rodado. Las grabaciones del momento registran la preocupación de un testigo, quien expresó temor de que el conductor hubiera resultado herido. Sin embargo, Salcedo resultó ileso y continuó conduciendo hasta ser finalmente interceptado por personal de refuerzo sobre la misma ruta, ya en dirección a la ciudad de Junín.

Una vez consumada la detención, los uniformados inspeccionaron el interior del Volkswagen Vento y hallaron un bidón con combustible y dos botellas provistas de trapos, configuradas como artefactos incendiarios tipo cóctel molotov. Las fuentes indicaron que el detenido se encontraba a pocos metros del domicilio de su expareja, quien lo había denunciado por violencia de género el día anterior.

La fiscal Vanina Lisazo, al frente de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 1 del Departamento Judicial Junín, imputó a Salcedo por los delitos de daño calificado en flagrancia y resistencia a la autoridad. Asimismo, el Juzgado de Familia local había dictado previamente una restricción perimetral en favor de la víctima, como parte de las medidas cautelares derivadas de la denuncia por violencia familiar.