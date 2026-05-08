Cómo hacer un budín tricolor de verduras al horno o freidora

Sumar color y nutrición a la mesa diaria es posible con platos que transforman ingredientes básicos en una opción espectacular. Este budín de tres capas no solo es visualmente atractivo, sino que "Una porción tiene tres vegetales diferentes que aportan todos sus nutrientes y por supuesto, es deliciosa" según explican los especialistas. Para los autores, "Si buscás una receta original para sumar más verduras a tus comidas, este budín tricolor de vegetales es una gran idea" por su versatilidad para viandas o platos principales.

La preparación requiere tres huevos, media taza de leche y 80 gramos de queso rallado. Como base seca se utilizan tres cucharadas de harina, avena o maicena junto a una cucharadita de polvo para hornear. El secreto del color está en las capas de dos tazas de espinaca cocida, una taza de zanahoria rallada y una de remolacha. Al momento de prepararlo, es fundamental recordar que "La remolacha cocida aporta humedad natural y un color intenso" para el resultado final.

Para que la textura sea la adecuada, se sugiere un paso previo importante. El consejo principal es: "Escurrí muy bien la espinaca para evitar exceso de líquido". Una vez mezclados los ingredientes por separado, se colocan en un molde aceitado comenzando por la remolacha, pasando por el freezer unos minutos para ganar firmeza antes de añadir la zanahoria y finalmente la espinaca.

El tiempo de cocción varía según el electrodoméstico elegido. En un horno tradicional a 180 grados el proceso demora entre 40 y 45 minutos. Si se opta por la freidora de aire, el tiempo se reduce a un rango de entre 25 y 30 minutos a 170 grados. Esta es "Sin dudas, una receta comodín para estar bien alimentados con algo sabroso" que aporta entre 140 y 180 calorías por cada una de las seis a ocho porciones medianas que rinde la receta.