Cómo le fue a Morena Rial en sus primeros exámenes de abogacía

Morena Rial inició una etapa de transformación personal al comenzar la carrera de abogacía bajo la modalidad online,,. A dos meses de haber arrancado este camino en la Universidad Siglo 21, se conocieron sus primeras notas y el desempeño académico resultó notable.

Su abogado y amigo, Alejandro Cipolla, fue el encargado de difundir los logros a través de las redes sociales al mostrar una captura de la plataforma donde calificó a la joven como "Mi mejor alumna". Además, el letrado brindó detalles en el streaming La Posta del Espectáculo, el ciclo conducido por Gustavo Méndez, sobre esta nueva faceta de la hija de Jorge Rial.

En el examen de Derecho Penal: Parte General, Morena obtuvo un nueve tras responder correctamente 18 de las 20 preguntas propuestas,. No fue su único éxito, ya que en la materia Derecho Constitucional alcanzó un ocho.

Estos resultados llegan en un momento particular, mientras ella permanece en el departamento de su hermana Rocío cumpliendo una condena de tres años por robos agravados. A pesar de los conflictos legales y una reciente advertencia judicial que la citó junto a su padre por el uso de sus redes sociales, busca refugiarse en los libros.

La decisión de estudiar se gestó tiempo atrás con el apoyo de su entorno cercano. Cipolla relató que la vio muy entusiasmada desde el primer día y que incluso le regaló una caja con fibrones de colores para acompañarla.

Actualmente, busca sostener una rutina equilibrada entre la facultad y la crianza de su hijo. Esta actitud parece reflejar aquel compromiso que la mediática expresó cuando recuperó el beneficio de la domiciliaria al asegurar que "Voy a hacer las cosas bien". Hoy espera la homologación definitiva de su pena mientras avanza en su formación profesional desde el encierro.