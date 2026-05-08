Internaron a Máximo Kirchner y deberá someterse a una cirugía

El diputado Máximo Kirchner ingresó a una clínica de La Plata este viernes para someterse a una cirugía que ya estaba prevista en su agenda de salud. El dirigente de La Cámpora utilizó sus redes sociales para dar a conocer la noticia una vez iniciado el proceso médico.

En su mensaje de Instagram, el legislador saludó a sus seguidores comentando "Buenas, ¿cómo va? Cuando lean esto, seguramente los médicos ya habrán comenzado la cirugía que tenía programada hace un tiempo y que por distintas razones venía postergando. Pero el lunes siempre llega y, en este caso, llegó el viernes".

Desde su espacio político mantuvieron reserva sobre los detalles técnicos de la intervención. Al ser consultados sobre el motivo del ingreso, fuentes de la organización indicaron que "Eso lo comunicarán los médicos una vez finalizada la operación". A pesar del hermetismo médico, el posteo de Kirchner profundizó en cuestiones políticas y familiares, revelando que le pidió específicamente a Cristina Kirchner que no lo visitara en el lugar.

Sobre este punto, el diputado fue muy claro al explicar sus razones vinculadas a la situación judicial de la expresidenta. "Cristina quiso venir, me hubiera gustado, pero le sugerí especialmente que no lo haga. No quiero que les pida nada a los que la han encerrado a pesar de su inocencia", manifestó en su publicación.

Además, lanzó una dura crítica hacia los magistrados al señalar que "A ella no le conceden permisos ni autorizan salidas como lo hace este mismo poder judicial con más de la mitad de los condenados por delitos de lesa humanidad o narcotráfico. Le reservan persecución y restricciones".

Kirchner también argumentó que buscaba proteger la figura de su madre de una exposición mediática innecesaria. "Ella no merece el show que montarían con su traslado si le concedieran el permiso", sostuvo respecto a un posible operativo para su asistencia.

En el mismo descargo, el dirigente apuntó contra la gestión de Javier Milei. "Tampoco millones de argentinos y argentinas merecen esta realidad agobiante e injusta, una consecuencia previsible de las políticas impulsadas por este gobierno y de quienes contribuyeron a convertir esas ideas en sentido común", sentenció el legislador. Para finalizar su contacto con el público, dejó un saludo afectuoso y cargado de símbolos: "Abrazo. Nos estamos viendo…".