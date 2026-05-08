La salud del hígado se ha vuelto una prioridad global considerando que el 38 % de los adultos convive con el hígado graso. Esta afección metabólica, que a menudo no presenta síntomas, se vincula directamente con la hipertensión y la diabetes tipo dos.

Aunque muchos buscan soluciones rápidas en productos para desintoxicar o limpiar el órgano, la ciencia es clara al respecto. Diversas investigaciones de la Edith Cowan University y la Mayo Clinic confirman que no existe una cápsula capaz de revertir por sí sola esta afección. De hecho, los especialistas explican que todavía no existe una terapia farmacológica universalmente eficaz.

En el campo de la investigación, el ácido elágico presente en frutas como la granada ha despertado interés por sus efectos antioxidantes. La profesora Lois Balmer destacó que el ácido elágico representa una posibilidad interesante para el tratamiento de enfermedades crónicas.

Sin embargo, el estudio también reveló que el uso de inulina sin otros componentes puede empeorar la inflamación hepática. Por este motivo, Balmer remarcó que la dieta importa no solo por lo que comemos, sino también por cómo interactúan los nutrientes en el organismo.

La recomendación de los expertos es evitar el consumo de productos sin supervisión médica debido a los riesgos de efectos adversos. Las instituciones médicas son enfáticas al declarar que ningún suplemento demostró curar el hígado graso de manera aislada.

Es vital entender que natural no siempre equivale a inocuo, ya que algunas preparaciones herbales pueden causar daños severos. El camino más seguro para mejorar la función hepática sigue siendo la pérdida de peso y el ejercicio regular, acompañados de una alimentación rica en legumbres y grasas saludables.