Benjamín Vicuña reveló la verdad de su supuesta crisis de pareja

En medio de una etapa de grandes logros profesionales con el estreno de Secreto en la montaña y la serie El resto bien, Benjamín Vicuña decidió enfrentar las especulaciones sobre su vida privada. El actor se refirió a las versiones que hablaban de un distanciamiento con Anita Espasandín y fue tajante al respecto.

Al ser consultado sobre el estado de su relación, el protagonista elogió a su compañera y aseguró que "Ella es una súper mujer, acompañando. Yo, por supuesto, siempre también estoy al pie del cañón".

Sobre la supuesta crisis afectiva, el chileno se mostró sorprendido por la información circulante. Ante la pregunta sobre si habían atravesado un mal momento, respondió con firmeza que "No, no sé de dónde salió. Estamos teniendo un vínculo cada vez más fuerte, más sólido, con nuestros hijos, con nuestras vidas". Además, destacó la armonía que comparten en el día a día al agregar que se están "Acompañándonos, así que no".

Por otro lado, el artista abordó la controversia generada en su tierra natal por los sentimientos de pertenencia de sus pequeños tras lo que contó en Otro día perdido. Con total sinceridad, planteó su postura sobre el afecto por ambas naciones y remarcó que "Primero, amo a mi país, así como amo a Argentina. Mis hijos nacieron en Chile, pero viven acá hace 10 años". El debate surgió a partir de una charla sobre deportes y la elección de los menores por la selección albiceleste.

Vicuña recordó cómo se dio el planteo inicial al explicar que "Hablábamos de fútbol y si ellos deciden hinchar por Argentina independientemente de su lugar de origen o si se sienten argentinos…". Cuando el cronista de LAM le preguntó si esta situación le generaba algún tipo de dolor como padre, el actor desestimó cualquier malestar con humor. Lejos de molestarse por la elección de sus herederos, reveló entre risas que "No, me cargan constantemente con Chile".