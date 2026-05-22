La preocupación por la inseguridad continúa creciendo en Santa Lucía. A días de la protesta realizada por vecinos de la zona de San Lorenzo y Colón para reclamar mayor seguridad, habitantes del sector denunciaron que los robos siguen ocurriendo durante la madrugada y aseguran que las medidas anunciadas no dieron resultado.

El conflicto había tomado visibilidad luego de que un grupo de vecinos protestara en la calle el pasado 12 de mayo para exigir respuestas ante los reiterados hechos delictivos en el barrio. En aquel momento, el comisario mayor William López, de la Comisaría 29ª, se comprometió con los afectados a reforzar la presencia policial en la zona.

Sin embargo, según relataron los propios vecinos, los delitos continuaron en los últimos días. Federico Rodríguez, uno de los afectados, aseguró a DIARIO HUARPE que la problemática se extendió a distintos sectores cercanos a la intersección de San Lorenzo y Colón. “Ya son varios robos. Y no es solamente a nosotros, también a vecinos, negocios y gente de la zona. Toda la zona de la calle San Lorenzo y Colón que ya somos un montón de vecinos afectados”, relató.

Entre los últimos hechos denunciados, el más reciente ocurrió hace apenas 24 horas y se suma a los tres robos registrados en la semana. Rodríguez contó que hace dos noches delincuentes ingresaron por los techos a la vivienda de su padre y robaron una soldadora y otros elementos. Además, señaló que anoche otro vecino sufrió el robo de una bicicleta en la misma zona. “A mi padre se le metieron anteanoche y anoche le robaron una bicicleta a otro vecino. Van de casa en casa”, afirmó.

Momento en que un ladrón roba y escapa por los techos.

Ante los reiterados hechos delictivos, el vecino también aseguró que muchos habitantes de la zona dejaron de realizar denuncias formales porque consideran que no obtienen respuestas concretas.

“Hay vecinos que ya no denuncian porque sienten que es perder el tiempo. Nosotros sabemos quién es el ladrón y lo decimos, pero nos responden que lo detienen y a los pocos días vuelve a salir”, manifestó.

Bronca por las promesas incumplidas

Más allá de los robos, Rodríguez indicó que la principal preocupación de los vecinos pasa por la falta de resultados pese a las promesas realizadas tras la protesta vecinal. Además, señaló que actualmente más de 30 personas forman parte del grupo que impulsa reclamos por seguridad en el sector.

Por la falta de respuestas, los vecinos evalúan volver a manifestarse, esta vez frente al municipio de Santa Lucía. “Nos prometieron un montón de cosas, pero sigue pasando lo mismo. La idea era ir a la municipalidad para reclamar directamente al intendente”, expresó.

Según detalló, los hechos delictivos ocurren principalmente durante la madrugada, una franja horaria en la que aseguran no ver patrullajes permanentes. “En el día pasan policías, pero el problema es en la noche. Todos los robos han sido después de la 1 de la madrugada”, sostuvo.

Los reclamos alcanzan a sectores ubicados sobre calles San Lorenzo y Colón, además de inmediaciones del barrio Jardín del Milagro y zonas cercanas a la plaza del sector, donde vecinos aseguran haber sufrido robos de bicicletas, baterías de vehículos y otros elementos.

Mientras tanto, los habitantes del lugar continúan organizándose para definir nuevas medidas de protesta y reclamar mayores controles de seguridad durante la madrugada.