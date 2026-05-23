A pesar de la mejora de la actividad en marzo, para los próximos tres meses –de mayo a julio- son más los industriales que consideran que disminuirá el volumen de producción, el número de trabajadores ocupados y las horas trabajadas.

Esta conclusión surge de la encuesta del INDEC (Tendencia de Negocios, industria manufacturera), según la cual el 3,3% espera tomar más trabajadores, frente a un 17,7% que considera que deberá reducir sus dotaciones de personal. El resto, la mayoría, sostiene que mantendrá sin cambios el escenario actual.

En el segmento de las horas trabajadas el panorama es también adverso: el 7,5% apuesta que tendrá que incrementarlas, contra el 18,8% que entiende que tendrá que reducirlas. El resto (73,6%) dice que “no variará”.

En cuanto al volumen de producción, el 15,5% considera que “aumentará”, pero el 19,2% prevé que “disminuirá”. En exportaciones, hay un virtual empate: 14,8% dice que aumentarán, 14,7% que disminuirán y el resto -70,5%- no prevé cambios.

Con relación a la situación actual, también son más los industriales que consideran la situación empresarial del sector como “mala” (28,9%) frente a solo un 7,7% la calificó como «buena» y el 63,4% la evalúa como normal.