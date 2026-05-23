Preparar un locro para compartir entre ocho y diez personas volverá a ser una de las tradiciones más repetidas en San Juan durante el próximo 25 de Mayo. Sin embargo, este año el costo de los ingredientes registró cambios importantes y cocinar una olla familiar demandaría alrededor de $25.000, sin contar bebidas ni otros acompañamientos.

Entre los productos principales para preparar el plato típico, los huesitos salados cuestan $2500 el kilo, mientras que los huesitos de cogote llegan a $4500. La panceta se consigue a $8000 el kilo y el chorizo puro cerdo ronda entre $6500 y $7000. En tanto, el chorizo colorado se vende a $7500 el kilo.

En las verduras hubo una situación diferente. El zapallo crespo se comercializa a $400 el kilo y mostró una baja importante frente al año pasado, cuando alcanzaba los $1000. La cebolla se vende alrededor de $1000 el kilo y los porotos cuestan $1300 el paquete de 400 gramos.

Cuánto costaría una olla familiar

Para una preparación pensada para entre ocho y diez personas, el cálculo promedio incluye un kilo de huesitos salados, medio kilo de panceta, un kilo de chorizo puro cerdo, medio kilo de chorizo colorado, un kilo de cebolla, un kilo de zapallo y dos paquetes de porotos.

Con esos valores, el costo total de los ingredientes ronda entre $22.000 y $25.000, aunque el monto puede variar según la cantidad de carne utilizada y el lugar de compra. Además, al presupuesto se le suma el gasto de gas, condimentos y maíz blanco, otro ingrediente tradicional del locro.

Paso a paso para preparar locro

El primer paso es dejar en remojo los porotos y el maíz blanco durante toda la noche para facilitar la cocción. Al día siguiente, ambos ingredientes deben hervirse a fuego lento junto con los huesitos y las carnes durante aproximadamente dos horas.

Luego se agregan el zapallo cortado y la cebolla picada para darle consistencia al guiso. Más tarde se incorporan los chorizos y los condimentos tradicionales, como pimentón, ají molido y comino.

La preparación completa demanda entre cuatro y cinco horas de cocción y trabajo en cocina. Sumando ingredientes y gastos básicos de preparación, el locro familiar para diez personas podría superar los $25.000 en San Juan durante este 25 de Mayo.