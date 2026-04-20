Boca Juniors se quedó con el Superclásico tras vencer por 1 a 0 a River Plate en el Estadio Monumental este domingo 19 de abril de 2026. El enfrentamiento, que terminó con el invicto del equipo conducido por el "Chacho" Coudet, no solo paralizó a los hinchas, sino que movilizó a las principales figuras del espectáculo argentino, quienes siguieron las acciones tanto desde las tribunas como a través de sus redes sociales.

En el estadio, la presencia de Wanda Nara fue una de las más destacadas; la mediática asistió acompañada por sus cinco hijos y, más tarde, se sumó Maxi López a la jornada familiar. En la vereda opuesta, el conductor Jorge Rial alentó al conjunto millonario desde la tribuna compartiendo una imagen con el mensaje: “Acá estamos en casa”.

Los famosos en el Monumental. (IG @wanda_nara)

Desde sus hogares, otros famosos también se sumaron a la fiebre futbolera. Marcelo Tinelli optó por una postal casera de sus pies frente al televisor bajo el título “Tarde de Superclásico”, mientras que Zaira Nara celebró el triunfo luciendo la camiseta xeneize. Por su parte, Evangelina Anderson mostró a su mascota con la casaca de River, y Flavio Mendoza compartió el fanatismo de su hijo Dionisio por Boca.

Los famosos que vivieron el enfrentamiento. (IG @jrial @mendozaflavio @evangelinaanderson)

El encuentro estuvo marcado por la intensidad y la polémica. El único gol del partido fue convertido por Leandro Paredes, quien celebró con el gesto del "Topo Gigio" en pleno Monumental. Sobre el final, el árbitro Darío Herrera quedó en el centro de las críticas por no cobrar un penal para River, decisión que justificó alegando que la falta no tuvo "la fuerza necesaria".

Los famosos también vivieron el Superclásico. (IG @zaira_nara @marcelotinelli @evelynbotto)

Otras figuras como Evelyn Botto, Ximena Capristo y Camila Galante —esposa de Paredes— también utilizaron sus plataformas para alentar al equipo de la Ribera, coronando una jornada donde el espectáculo y el deporte volvieron a ir de la mano.