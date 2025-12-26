En noviembre, la compra de dólar ahorro por parte de personas humanas descendió hasta poco más de US$1.000 millones, registrando su nivel más bajo desde que el Gobierno flexibilizó las restricciones cambiarias para este segmento, en marzo pasado.

Este descenso se produjo tras las elecciones legislativas, en las que el oficialismo logró un triunfo que generó mayor tranquilidad en los mercados financieros y redujo las expectativas de devaluación o cambios abruptos en el sistema cambiario.

Según el informe "Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario" divulgado por el Banco Central (BCRA), la compra neta de billetes "sin fines específicos" alcanzó los US$1.089 millones durante noviembre. Este monto representa el valor más bajo desde antes de la eliminación del cepo para personas físicas en el Mercado Libre de Cambios (MLC).

Desde la flexibilización, el egreso de divisas a través de esta vía mostró una tendencia creciente, superando incluso los US$6.500 millones en septiembre, cuando las dudas sobre la estabilidad del esquema cambiario y el resultado electoral generaban mayor demanda de dólares para atesoramiento.

El BCRA aclaró que una parte significativa de los dólares adquiridos queda depositada en cuentas locales y se utiliza para pagos con tarjetas en moneda extranjera, por lo que no necesariamente implican formación directa de activos externos. En concreto, indicó que el 70% de los egresos por consumos con tarjetas son cancelados directamente por los clientes con fondos en moneda extranjera.

A pesar de esta aclaración, la compra de dólares para atesoramiento continúa siendo la principal causa de salida de divisas del sistema. En segundo lugar, se registró un déficit financiero en el sector público de u$s840 millones, explicado principalmente por pagos a organismos internacionales por u$s654 millones.

En cuanto a la cuenta corriente, volvió a mostrar un resultado negativo por segundo mes consecutivo, con un déficit de US$1.163 millones. Los pagos de deuda, especialmente los intereses por aproximadamente US$1.123 millones vinculados mayormente al Fondo Monetario Internacional (FMI), fueron un factor determinante en este resultado.

La balanza de bienes contribuyó con un saldo positivo modesto de u$s535 millones. El sector de oleaginosas y cereales aportó u$s768 millones, cifra que representa una caída del 59% respecto a noviembre de 2024. Esta disminución se explica por el adelanto de cobros de exportaciones en septiembre de 2025, como consecuencia de la eliminación temporal de derechos de exportación (retenciones).

El BCRA detalló que en septiembre el 92% de los cobros por exportaciones fueron anticipados o prefinanciados, mientras que en noviembre esta proporción bajó al 23%, evidenciando un efecto transitorio en la dinámica comercial.

Por último, el déficit en servicios se redujo considerablemente, pasando de US$1.012 millones en octubre a US$559 millones en noviembre. El turismo fue la principal causa de este saldo negativo, con gastos en tarjetas por US$472 millones, servicios de transporte por US$101 millones y giros al exterior de operadores turísticos por US$74 millones.