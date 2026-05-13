El Ministerio de Familia y Desarrollo Humano de San Juan confirmó que los refugios de invierno del Gran San Juan ya fueron acondicionados para recibir a personas en situación de calle ante la llegada de las bajas temperaturas. El ministro Carlos Platero explicó que se realizaron mejoras en los espacios y que ya trabajan equipos territoriales para asistir a quienes permanecen en la vía pública.

El funcionario detalló que durante las últimas semanas se ejecutaron tareas de mantenimiento y reacondicionamiento en los hogares Teresa de Calcuta y Papa Francisco. “Hemos logrado el arreglo de algunas salas con pintura, reparación de ventanas y otras cuestiones necesarias para esta época del año”, señaló a DIARIO HUARPE.

Además, confirmó que ambos refugios tendrán cerca de 80 camas disponibles para recibir personas durante el invierno. “Ya hemos preparado las camas para recibirlos y contamos con espacios listos para quienes necesiten resguardarse del frío”, sostuvo.

Platero explicó que ya se encuentran activos los equipos encargados de recorrer distintos sectores del Gran San Juan para brindar asistencia y acompañamiento. “Tenemos trabajadoras sociales y equipos en la calle tratando de convencer a las personas para que puedan pernoctar en los hogares y resguardarse de las bajas temperaturas”, afirmó.

El ministro remarcó que los refugios no solo funcionarán durante la noche, sino que permanecerán abiertos las 24 horas cuando se registren olas polares. “No solo se les brinda merienda, cena, duchas y desayuno, sino que también pueden permanecer durante el día para almorzar y estar abrigados”, expresó.

Además, aseguró que el objetivo principal es evitar que personas vulnerables atraviesen las jornadas más frías a la intemperie. “No queremos que nadie permanezca en la calle cuando haya temperaturas extremas o incluso nevadas”, manifestó.

Capacitación y oportunidades

El titular de la cartera social también destacó que desde el ministerio se impulsan talleres y capacitaciones para quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad. Entre las propuestas mencionó cursos de herrería, barbería y peluquería.

“Buscamos brindar herramientas que permitan una inclusión social y laboral. Además de la capacitación, entregamos algunos elementos para que puedan comenzar a trabajar y generar sus propios ingresos”, indicó.

Finalmente, Platero sostuvo que el acompañamiento estatal también apunta a generar nuevas oportunidades. “Para nosotros es importante ayudar a que las personas puedan reinsertarse y construir un futuro distinto”, concluyó.