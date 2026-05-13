La pareja detenida tras mantener relaciones sexuales dentro de un avión comercial que partió desde Rosario ya fue imputada formalmente por la Justicia. El caso generó fuerte repercusión luego de que pasajeros registraran parte de la situación y las imágenes comenzaran a circular en redes sociales y medios de comunicación.

El episodio ocurrió durante un vuelo de cabotaje y provocó momentos de tensión entre tripulantes y pasajeros. Según trascendió, la situación fue advertida por personal de a bordo luego de que varias personas denunciaran movimientos y actitudes inapropiadas dentro de uno de los sectores de la aeronave.

De acuerdo con la investigación, el hombre y la mujer fueron acusados de exhibiciones obscenas y alteración del orden público, figuras contempladas dentro del Código Penal y normativas vinculadas a la seguridad aeronáutica. Las autoridades analizan además si la conducta puso en riesgo el normal funcionamiento del vuelo.

La intervención se produjo apenas el avión aterrizó, momento en el que efectivos de seguridad aeroportuaria demoraron a ambos pasajeros y los trasladaron para tomarles declaración. La causa quedó a disposición de la Justicia federal debido a que los hechos ocurrieron dentro de una aeronave comercial.

Fuentes vinculadas al expediente señalaron que parte de la prueba incluye testimonios de pasajeros, registros del personal de cabina y videos grabados por personas que viajaban en el mismo vuelo. Algunas de esas imágenes se viralizaron rápidamente en redes sociales durante las horas posteriores al episodio.

Desde el entorno de la investigación indicaron que el comportamiento de la pareja habría generado incomodidad y malestar entre otros pasajeros, motivo por el cual la tripulación decidió intervenir para frenar la situación antes del aterrizaje.

El caso volvió a abrir el debate sobre los límites de conducta dentro de vuelos comerciales y las sanciones previstas para comportamientos considerados inapropiados o que alteren la convivencia y seguridad en aeronaves. Especialistas recuerdan que las compañías aéreas cuentan con protocolos específicos frente a incidentes de este tipo.

Además de las posibles consecuencias penales, la pareja también podría enfrentar sanciones administrativas o restricciones futuras para viajar con determinadas aerolíneas, dependiendo del avance de la causa y de las decisiones internas de la empresa involucrada.

Mientras tanto, la Justicia continúa reuniendo pruebas para determinar el alcance exacto de los hechos y definir si corresponde avanzar hacia instancias judiciales más severas contra ambos imputados.