El Gobierno nacional oficializó una serie de modificaciones en el sistema de formación aeronáutica argentino a través de nuevas resoluciones de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). Las medidas alcanzan a pilotos, instructores, escuelas de aviación y centros de entrenamiento, y forman parte de un proceso de actualización regulatoria impulsado por el organismo.

Las reformas fueron establecidas mediante las resoluciones 292, 293 y 294/2026, publicadas en el Boletín Oficial. Según explicó la ANAC, el objetivo central es adecuar las Regulaciones Argentinas de Aviación Civil (RAAC) a estándares internacionales impulsados por la Organización de Aviación Civil Internacional y las Regulaciones Aeronáuticas Latinoamericanas.

Entre los principales cambios aparece la creación de una nueva “Licencia de Piloto de Aeronaves Deportivas Livianas (LSA)”, una categoría utilizada internacionalmente para aeronaves recreativas y de instrucción liviana. La incorporación busca ampliar el esquema de licencias disponibles y facilitar el acceso a determinados segmentos de la aviación civil.

La ANAC también introdujo modificaciones en los requisitos para examinadores de vuelo, habilitaciones de tipo y mecanismos de transición destinados a pilotos militares o integrantes de fuerzas de seguridad que quieran obtener licencias civiles. El organismo sostiene que los cambios permitirán simplificar procedimientos administrativos y mejorar la profesionalización del sector.

En paralelo, la resolución 293 aprobó una nueva versión de la Parte 141 de las RAAC, normativa que regula el funcionamiento de los Centros de Instrucción de Aeronáutica Civil (CIAC), es decir, las escuelas y centros encargados de formar personal aeronáutico.

Las nuevas disposiciones establecen además un período de transición hasta el 31 de diciembre de 2026 para que las escuelas adapten sus Manuales de Instrucción y Procedimientos y actualicen sus programas educativos. La ANAC advirtió que aquellos centros que no completen la adecuación no podrán iniciar nuevos cursos ni incorporar alumnos.

El organismo aclaró, sin embargo, que los cursos ya iniciados bajo la normativa anterior mantendrán plena validez para la obtención de licencias y habilitaciones aeronáuticas. La intención oficial es evitar perjuicios para estudiantes y pilotos que actualmente se encuentran en formación.

Desde la ANAC remarcaron que la reforma apunta a fortalecer la seguridad operacional, considerada uno de los ejes prioritarios de la actividad aeronáutica. En los fundamentos de las resoluciones se sostiene que la actualización normativa permitirá mantener estándares internacionales y modernizar la capacitación técnica del sector.

La batería de cambios se produce en un contexto de expansión y transformación del mercado aerocomercial argentino, donde el Gobierno busca avanzar con procesos de desregulación y modernización en distintas áreas vinculadas al transporte aéreo y la formación aeronáutica