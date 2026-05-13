La celebración del título de La Liga del Barcelona terminó marcada por una inesperada controversia luego de que Lamine Yamal apareciera festejando con una bandera palestina durante la caravana del campeón por las calles de la ciudad catalana. Las imágenes rápidamente se viralizaron y generaron debate en redes sociales, medios deportivos y programas políticos de España.

El joven delantero de 18 años recibió la bandera de parte de un hincha mientras el plantel recorría Barcelona en un micro descapotable. Yamal la agitó durante varios minutos frente a miles de fanáticos y luego volvió a compartir imágenes del momento en sus redes sociales oficiales.

La escena tomó aún más repercusión debido al contexto internacional vinculado al conflicto en Gaza y por tratarse de una de las máximas figuras emergentes del fútbol mundial. En Cataluña, además, existen fuertes movimientos sociales de apoyo a Palestina, algo que amplificó todavía más el impacto simbólico del gesto.

Quien se refirió públicamente a la situación fue Hansi Flick, entrenador del Barcelona, que dejó en claro cierta incomodidad con lo ocurrido. “Son cosas que no me gustan. Hablé con él y si él quiere hacerlo… es su decisión. Tiene 18 años”, expresó el técnico alemán en conferencia de prensa previa al partido ante Alavés.

Las declaraciones del DT generaron interpretaciones divididas. Mientras algunos entendieron que Flick buscó mantener neutralidad política dentro del plantel, otros consideraron que intentó bajar el tono de una polémica que empezaba a crecer mediáticamente.

El episodio provocó una fuerte discusión en redes sociales. Parte de los usuarios celebró la postura de Yamal y la interpretó como un mensaje humanitario y de solidaridad con el pueblo palestino. Otros, en cambio, cuestionaron que un futbolista utilice una celebración deportiva para realizar manifestaciones políticas.

No es la primera vez que el joven futbolista queda ligado a debates sociales o políticos. En otras oportunidades, Yamal también se pronunció contra episodios de racismo e islamofobia en el fútbol español, contexto que algunos analistas relacionaron con su historia familiar y sus convicciones personales.

Más allá de la polémica, el atacante atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. Con apenas 18 años, se consolidó como una de las figuras del Barcelona campeón y como una de las principales promesas del fútbol internacional. Selección de España también lo considera pieza clave para el futuro del equipo nacional.