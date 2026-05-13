Llega una nueva pick up al mercado para competirle a Hilux y Ranger

Chery se prepara para dar un paso clave en el mercado local con la llegada de la Himla. Esta pick up mediana se sumará durante este año a la oferta nacional después de haber sido evaluada en China con resultados positivos. El vehículo ya se encuentra disponible en mercados vecinos como Uruguay donde su estrategia comercial se apoya principalmente en ofrecer un valor muy competitivo para los usuarios.

En el aspecto mecánico la camioneta utiliza un motor 2.3 turbodiesel que desarrolla 161 caballos de potencia. Según la preferencia del conductor se podrá optar por una caja manual de seis marchas o una transmisión automática de ocho velocidades. La gama local incluirá tres versiones con tracción simple o doble para adaptarse a diferentes necesidades de trabajo o recreación.

El equipamiento de seguridad es completo desde su variante de entrada con la inclusión de siete airbags y frenos a disco en las cuatro ruedas. También cuenta con tecnología de asistencia mediante sensores de estacionamiento y cámaras que facilitan la visión trasera. En el habitáculo destaca una estética despojada con materiales de calidad y pantallas multimedia que varían entre las 12,3 y las 15,6 pulgadas dependiendo del nivel de equipamiento.

Por fuera la Himla exhibe una impronta moderna con luces full LED y llantas de 17 pulgadas. Su diseño frontal incluye el nombre de la marca en la parrilla con un estilo que recuerda a modelos de alto rendimiento. Con una longitud de 5.335 mm y capacidad para remolcar hasta 3.000 kilos el modelo busca posicionarse como una alternativa atractiva frente a competidoras consagradas.

Este lanzamiento forma parte del crecimiento de la marca bajo la representación del grupo Corven que recientemente renovó su línea de utilitarios deportivos y sedanes. La apuesta por este modelo busca seducir mediante un equilibrio entre prestaciones y costo con una configuración que prioriza la accesibilidad antes que una mecánica compleja.