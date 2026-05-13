El cantante y productor Emanero regresará a San Juan con “Todo por un Beso”, el espectáculo que forma parte de su Tour 2026 y que lo encuentra atravesando uno de los momentos de mayor exposición de su carrera. La presentación será el viernes 5 de junio, a las 22, en el Teatro Sarmiento.

Las entradas ya se encuentran disponibles de manera online a través de la plataforma oficial de venta. El recital marcará una nueva visita del artista a la provincia luego de consolidarse como una de las figuras más escuchadas de la escena urbana argentina.

Con una propuesta que combina rap, canciones melódicas y sonidos populares, Emanero logró ampliar su alcance durante los últimos años y posicionarse entre los músicos más convocantes del circuito nacional. En esta nueva gira, el cantante repasará parte de sus últimos lanzamientos y canciones que tuvieron fuerte circulación en plataformas digitales y redes sociales.

“Todo por un Beso” llega en un contexto de crecimiento artístico para el músico, que pasó de consolidarse como productor y referente del rap argentino a construir un repertorio con llegada masiva y colaboraciones con artistas de distintos géneros.

Un fenómeno de la música urbana

En los últimos años, Emanero se convirtió en una de las figuras con mayor presencia dentro de la música popular argentina gracias a una propuesta que mezcla bases urbanas con ritmos más tradicionales y letras orientadas a vínculos, historias cotidianas y experiencias personales.

Ese cambio de perfil artístico le permitió ampliar su público y sumar reproducciones millonarias en plataformas digitales, además de posicionarse en festivales y escenarios de todo el país.

La gira “Tour 2026” recorre distintas provincias argentinas y tendrá su parada sanjuanina en el Teatro Sarmiento, una de las salas más importantes de la provincia para espectáculos musicales y teatrales.

Entradas y presentación

La función será el viernes 5 de junio a las 22 y las entradas pueden adquirirse a través de la plataforma oficial de venta online.

El show forma parte de la agenda de recitales nacionales que llegarán a San Juan durante las próximas semanas y que incluyen propuestas vinculadas a la música urbana, el cuarteto y el pop.