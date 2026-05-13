Murió Donald Gibb, el legendario Ogro de La venganza de los nerds

El mundo del espectáculo recibió una noticia dolorosa con la partida de Donald Gibb a los 71 años. El actor que dio vida al entrañable Frederick Aloysius Ogro Palowaski en la película La venganza de los nerds falleció este 12 de mayo según confirmaron sus seres queridos.

En un sentido mensaje su familia recordó que Gibb "amaba al Señor, a su familia, sus amigos y a sus admiradores con todo su corazón". Además destacaron que "su fuerza, generosidad y espíritu serán recordados por quienes tuvieron el privilegio de conocerlo y por los numerosos fans cuyas vidas tocó".

Antes de brillar en la pantalla grande Gibb tuvo un paso destacado por el deporte universitario y profesional. Nació el 4 de agosto de 1954 en Nueva York pero creció en California donde asistió a la Universidad de Nuevo México con una beca de baloncesto.

Luego se trasladó a la Universidad de San Diego para jugar fútbol americano lo que le permitió integrar el equipo de los San Diego Chargers. Su imponente estatura de casi 2 metros lo llevó a interpretar personajes memorables en producciones como Conan el Bárbaro y Hancock. En televisión se lo vio en series exitosas como MacGyver Seinfeld y Los expedientes X además de actuar durante 6 temporadas en la serie de HBO titulada 1st y Ten.

Otro de sus grandes hitos fue encarnar a Ray Jackson en Contacto sangriento donde compartió pantalla con Jean-Claude Van Damme. Respecto a su carrera en 2025 el actor había expresado su deseo de filmar una nueva entrega de los nerds en México.

En aquel entonces criticó las últimas secuelas de la saga asegurando que "no llegaron a ningún lado". Lamentablemente el destino quiso que partiera pocos meses después de su compañero de elenco Robert Carradine quien murió el 23 de febrero a la misma edad.