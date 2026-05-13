La Dirección de Políticas Educativas e Inclusivas de la Provincia confirmó que la esperada jornada de la Oferta Deportiva de Deporte Adaptado, originalmente programada para este jueves 14 de mayo, debió ser postergada. El motivo responde directamente a la medida de paro de colectivos prevista para esa fecha, lo que imposibilitaría el traslado de los participantes al Estadio Aldo Cantoni.

Ante este escenario, desde la organización informaron que el encuentro se desarrollará finalmente el próximo miércoles 20 de mayo, manteniendo el mismo cronograma y los horarios que ya estaban establecidos.

Inclusión y deporte en el Cantoni

La actividad tendrá como epicentro el Espacio Las Palmeras del coloso del Parque de Mayo, a partir de las 8:30 horas. Se espera la llegada de aproximadamente 400 niños y niñas pertenecientes a diversas instituciones sanjuaninas.

El evento forma parte de una política de integración impulsada por la Subsecretaría de Deporte Social, articulando los programas “Deporte Adaptado”, “Formación Deportiva” e “Incluime”. El objetivo central sigue siendo la creación de espacios de participación real a través de la práctica física.

Inscripciones y beneficios para instituciones

Un dato clave para directivos y docentes es que la inscripción para la Oferta Deportiva 2026 cierra este miércoles 13 de mayo. Además, se anunció un incentivo importante: las primeras 15 instituciones que completen su registro recibirán kits deportivos para sus alumnos.

La convocatoria es amplia y abarca a instituciones educativas públicas y privadas, centros de salud, hospitales y clubes deportivos de San Juan.

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