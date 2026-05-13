Cami Homs sobre Rodrigo de Paul: "Es un hombre que no valía nada"

Cami Homs participó del podcast La Dignidad ya la perdimos para repasar su historia personal y los momentos difíciles que atravesó. Durante la charla la modelo admitió una realidad desconocida al afirmar que "Después de de todo lo que pasó, no hice nunca terapia".

Recordó la etapa de su separación a finales de 2021 cuando el futbolista comenzó su relación con Tini Stoessel en medio de rumores de infidelidad, amenazas y acusaciones cruzadas.

A pesar de la tristeza de aquel entonces ella encontró refugio en sus hijos y explicó que "Como lo dije siempre, despertarme y tenerlos a ellos al lado, era todo hermoso". Su postura ante la adversidad fue clara al asegurar que "Nunca me victimicé, siempre para arriba y para adelante, nunca para atrás". Estas palabras resuenan como un mensaje para muchas mujeres que hoy le escriben por redes sociales buscando consuelo tras terminar un vínculo sentimental.

Sobre el valor propio y la superación la modelo fue contundente y manifestó que "Hombres hay miles en la tierra, no podés dejarte caer por una persona. Uno no sabe lo que vale y uno tiene que amarse a uno mismo, priorizarse. No podés permitirte estar mal por un hombre que no valía nada". Para cerrar ese capítulo de su vida sentenció que "Tu tiempo no vuelve, no te lo va a regalar nadie. El pasado pisado, un besito y adiós".

Actualmente su presente es muy distinto junto a José Sosa con quien tuvo a su hija Aitana en enero de 2026. Aunque ella nunca pasó por el altar y su pareja ya tuvo un matrimonio previo aclaró que no tienen planes de boda aunque le gustaría realizar una fiesta para celebrar su amor. Su enfoque hoy está puesto en la felicidad familiar y en dejar atrás los conflictos que marcaron su pasado mediático.