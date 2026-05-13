Prisión preventiva al tercer empleado judicial por robo de aires acondicionados

La investigación por el presunto robo de aires acondicionados en una dependencia del Poder Judicial sumó este miércoles un nuevo capítulo con la formalización de la causa contra el tercer empleado judicial involucrado en el expediente. Se trata de Jorge Cataldo, quien estaba prófugo desde el inicio de la pesquisa y decidió entregarse voluntariamente el domingo por la noche ante las autoridades judiciales.

El Juez dictó 30 días de prisión preventiva para Cataldo. FOTO: DIARIO HUARPE.

Durante la audiencia desarrollada en Tribunales, el juez Matías Parrón resolvió hacer lugar al pedido formulado por el Ministerio Público Fiscal y dictó 30 días de prisión preventiva para Cataldo, además de fijar un plazo de ocho meses para el desarrollo de la Investigación Penal Preparatoria, en línea con las medidas ya adoptadas contra los otros dos imputados de la causa.

Según expusieron los fiscales en la audiencia, Cataldo aparece en el expediente como el presunto autor intelectual de la maniobra investigada. La acusación sostiene que habría tenido un rol clave en la planificación del supuesto robo de equipos de aire acondicionado pertenecientes a una dependencia judicial, un hecho que generó fuerte repercusión dentro del ámbito tribunalicio sanjuanino.

La causa tomó estado público días atrás, cuando trascendió que tres empleados judiciales, vinculados a áreas encargadas de custodiar bienes y colaborar con investigaciones, quedaron bajo sospecha por el retiro irregular de equipos de aire acondicionado desde un obrador judicial ubicado en Capital. De acuerdo con la investigación, las maniobras quedaron registradas por cámaras de seguridad que captaron el ingreso de una camioneta oficial del Poder Judicial y el traslado de los aparatos durante la madrugada.

Cataldo sería el presunto autor intelectual de los robos. FOTO: DIARIO HUARPE.

En las primeras audiencias, los otros dos imputados, Juan José Gallardo y Juan Pablo Albornoz, fueron acusados de peculado en calidad de coautores. Ambos recuperaron la libertad bajo medidas coercitivas, aunque apuntaron directamente contra Cataldo como el supuesto organizador de la maniobra. Incluso, uno de ellos declaró haber actuado bajo órdenes del ahora detenido.

La situación procesal de Cataldo se agravó luego de permanecer varios días sin presentarse ante la Justicia, circunstancia que fue interpretada por la fiscalía como un indicio de riesgo procesal. Finalmente, el domingo por la noche se entregó de manera voluntaria y quedó detenido a disposición del juez de Garantías.

En la audiencia, los representantes del Ministerio Público insistieron en la necesidad de mantener la detención preventiva para evitar posibles entorpecimientos en la investigación y garantizar el normal avance de las medidas probatorias pendientes. El planteo fue aceptado por el magistrado, quien entendió que existen elementos suficientes para sostener, al menos de manera provisoria, la hipótesis fiscal.

Con la imputación de Cataldo, la investigación ya tiene a tres empleados judiciales bajo la lupa por un caso que provocó conmoción dentro del Poder Judicial de San Juan y que ahora ingresará en una etapa clave para definir responsabilidades penales.