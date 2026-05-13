Eduardo Coudet tomó una decisión que generó sorpresa en el mundo River Plate de cara al partido de cuartos de final del Torneo Apertura frente a Gimnasia y Esgrima La Plata. El entrenador dejó fuera de la lista de convocados a Ian Subiabre y Kendry Páez, dos futbolistas que venían siendo habituales alternativas dentro del plantel profesional.

La ausencia de ambos llamó especialmente la atención porque ninguno presenta lesiones ni molestias físicas. Según trascendió desde el entorno del club, se trató exclusivamente de una determinación táctica del cuerpo técnico para el duelo que se disputará este miércoles en el estadio Monumental.

En el caso de Ian Subiabre, el juvenil había tenido participación en prácticamente todos los partidos de River durante la temporada 2026. El delantero oriundo de Comodoro Rivadavia acumuló 21 encuentros entre torneo local, Copa Argentina y Copa Sudamericana, con un gol y dos asistencias.

Por su parte, Kendry Páez también venía sumando minutos importantes desde su llegada al club a comienzos de año. El volante ecuatoriano había disputado 12 partidos oficiales con la camiseta de River y aparecía como una de las apuestas ofensivas del plantel.

Diversos medios partidarios y deportivos señalaron que la decisión de Coudet responde a la fuerte competencia interna que existe actualmente en el plantel. El DT priorizó a otros futbolistas para integrar la nómina y apostó por variantes como Santiago Lencina, Lautaro Pereyra y Juan Cruz Meza.

La lista de convocados también marcó el regreso de Franco Armani tras recuperarse de una lesión. Sin embargo, el arquero podría continuar en el banco debido al gran momento de Santiago Beltrán, una de las figuras en la clasificación por penales frente a San Lorenzo.

River llega a esta instancia después de una sufrida clasificación ante San Lorenzo en octavos de final, partido en el que el equipo de Coudet recibió fuertes críticas por parte de los hinchas antes de lograr el pase en la definición desde los doce pasos.

El encuentro ante Gimnasia se jugará este miércoles desde las 21.30 en el Monumental. El ganador avanzará a semifinales del Apertura y continuará en carrera por el título del fútbol argentino.