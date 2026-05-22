El Gobierno nacional definió sus próximas prioridades legislativas y anticipó el envío de una nueva tanda de proyectos al Congreso de la Nación, con el objetivo de avanzar en la agenda económica y regulatoria impulsada por la administración de Javier Milei.

El anuncio fue realizado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien detalló que entre las iniciativas que serán enviadas en las próximas horas se encuentran la Ley de Ludopatía, el Súper RIGI, la Ley de Lobby y la reforma del Etiquetado Frontal.

El Ejecutivo busca profundizar el debate parlamentario luego de la media sanción de la denominada Ley de Hojarasca, que propone derogar más de 60 normas consideradas obsoletas. En este nuevo paquete, el foco está puesto en instrumentos de atracción de inversiones y cambios en regulaciones vigentes.

Súper RIGI

Uno de los proyectos centrales es el denominado Súper RIGI, una ampliación del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones. Según lo anticipado por el ministro de Economía, Luis Caputo, la iniciativa contempla una reducción de la carga tributaria, con una alícuota del impuesto a las Ganancias que pasaría del 25% al 15%.

El esquema también prevé un régimen acelerado de amortización de inversiones: 60% en el primer año, 20% en el segundo y 20% en el tercero. A esto se suman exenciones arancelarias ampliadas para la importación de insumos vinculados a la producción.

Desde el Gobierno señalaron que el objetivo es impulsar inversiones en sectores estratégicos como la minería, la industria automotriz eléctrica y la producción vinculada al litio, con proyectos de gran escala.

Etiquetado Frontal

Otro de los puntos incluidos en la agenda legislativa es la reforma del Etiquetado Frontal de alimentos. La iniciativa apunta a modificar el sistema vigente de advertencias en envases, que obliga a las empresas a incorporar octógonos negros para informar sobre excesos de nutrientes críticos como azúcar, sodio, grasas y calorías.

El Ejecutivo plantea cambios en el esquema regulatorio con el objetivo de revisar su implementación y alcance, en el marco de una agenda más amplia de desregulación económica.

Otros proyectos en análisis

En paralelo, el Gobierno también prevé el envío de un paquete de iniciativas “anti-regulación”, impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que incluiría reformas en sectores como el farmacéutico y la navegación.

Además, en el Congreso continúa el debate de otros proyectos vinculados a la propiedad privada, el sistema judicial y acuerdos internacionales, en una agenda legislativa que se mantiene activa en ambas cámaras.