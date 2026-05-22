Franco Colapinto tuvo una jornada complicada, pero terminó mostrando sus condiciones y alcanzó a meterse en la SQ2 para finalmente clasificarse decimotercero de cara a la carrera Sprint que se llevará a cabo este sábado en el Gran Premio de Canadá.

El argentino no pudo girar ni una vuelta en la prueba libre por un problema eléctrico, pero se las ingenió en la Qualy para llevar adelante a un Alpine algo más indócil que en las últimas competencias. Los Mercedes de George Russell y Kimi Antonelli dominaron la clasificación y largarán en la primera fila.

La única prueba libre del día no le sirvió para nada a Colapinto. Es que, en la vuelta de salida, su Alpine se plantó en la recta previa a la principal y alcanzó a llegar con la inercia a los boxes. Pero por más que sus mecánicos intentaron devolverlo a la pista, el inconveniente eléctrico en la planta motriz no le permitió volver a girar.

Así, en crudo, el pilarense salió a clasificar con casi nulas expectativas, sobre todo después de una primera vuelta que lo depositó en las últimas posiciones. Sin embargo, en su segundo intento completó una gran vuelta de 1m 15s 484 y se metió décimo.

Como en otras veces tuvo mala suerte, esta vez la fortuna estuvo del lado del argentino: unos segundos después de su tiempo se produjo el accidente de Fernando Alonso, que estrelló su Aston Martin y obligó a la interrupción de la clasificación con sólo 1m 46 por delante.

Ese escaso tiempo antes del cierre de la Qualy perjudicó a varios pilotos, entre ellos el francés Pierre Gasly, que no llegaron a abrir una vuelta antes del final y se quedaron sin marcar registros en su último intento. De esa forma, Colapinto mantuvo el undécimo puesto y se metió en la SQ2. “Hubo que meterle huevo a la cuestión”.

En la segunda tanda, la paridad en el pelotón del medio fue muy marcada, pero a Colapinto le faltó una décima y media para desbancar al Williams de Carlos Sainz, el último en pasar a la SQ3, y los Audi de Nico Hulkenberg y Gabriel Bortoleto.

“Fue muy complicada, pero creo la sacamos adelante y maximicé lo que tenía”, analizó el argentino, que no pudo ensayar nada de las mejoras que había traído Alpine. “Creo que estamos un pelín peor que Miami y tenemos que entender por qué”, destacó.