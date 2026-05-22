La paralización definitiva de la obra de la Ruta 40 Sur generó fuerte preocupación en el sector de la construcción sanjuanino. El secretario adjunto de la Uocra, Alberto Tovares, confirmó que la Unión Transitoria de Empresas (UTE) integrada por Dumandzic y Semisa rescindió el contrato de la obra y advirtió sobre el impacto laboral que deja la decisión.

“Lamentablemente me comunicaron que rescindieron el contrato de la Ruta 40 Sur y creo que fue una noticia pésima para empezar la semana”, expresó el dirigente sindical.

Según explicó, las complicaciones venían desde hace meses y estaban vinculadas a la falta de pagos por parte de Nación. “Desde septiembre no recibieron más un pago”, afirmó Tovares en San Juan en Noticias, programa que se emite por Radio Mitre 95.1 en San Juan.

La obra, considerada estratégica tanto para la conectividad vial como para el empleo en la provincia, recién comenzaba a tomar ritmo y tenía unos 100 trabajadores ocupados de manera directa. Sin embargo, las expectativas del sector eran mucho mayores.

“Calculaban llegar a 250 trabajadores y sostener la obra durante tres años”, señaló el referente sindical, quien remarcó el golpe que significa para las familias que esperaban estabilidad laboral a partir del proyecto.

Tovares también aclaró que los fondos correspondían a financiamiento internacional administrado por Nación y no por el Gobierno provincial. “Son fondos del BID que maneja Nación. La provincia hizo gestiones, pero lamentablemente no alcanzó”, sostuvo.

El dirigente consideró que la rescisión prácticamente obliga a reiniciar todo el proceso administrativo si se quisiera retomar la obra en el futuro. “Si esto vuelve, hay que arrancar de nuevo con otra licitación y eso no sale en 48 horas”, afirmó.

En ese contexto, aseguró que la situación actual de la construcción es crítica. Según detalló, actualmente hay alrededor de 1.000 trabajadores ocupados en obras provinciales y más de 3.000 desocupados.

“Hoy no vemos una solución a corto plazo para esos trabajadores ni para otros que están desocupados”, lamentó.

El dirigente también relacionó el escenario actual con otras obras que quedaron frenadas, como el túnel de Agua Negra. “En diez días recibimos dos golpes durísimos”, dijo.

Pese al complicado panorama, Tovares aseguró que el sector mantiene expectativas sobre el desarrollo minero, aunque pidió prudencia respecto a los anuncios de generación de empleo.

“La minería puede traer algo bueno, pero no es ya. No se puede jugar con la necesidad de los trabajadores”, afirmó en referencia a estimaciones que hablan de miles de futuros puestos laborales.

Finalmente, remarcó que desde el gremio continúan en diálogo con empresas vinculadas a proyectos mineros y reiteró el pedido de prioridad para la mano de obra sanjuanina.

“Primero los nuestros y después veremos lo demás”, concluyó.