Aerolíneas presentó este viernes en el Hangar 5 de Ezeiza una aeronave con un diseño conmemorativo especial inspirado en la Selección argentina de fútbol y en su capitán Lionel Messi, de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El avión, un Airbus 330-200, luce una intervención que incorpora el número 10 y el diseño oficial de la camiseta argentina desarrollado por Adidas en la cola del avión, en una representación simbólica del liderazgo y la conducción del equipo dentro del campo de juego, asociado al timón que guía el rumbo de la aeronave.

El diseño también incluye la cinta de capitán aplicada sobre los motores y las tres estrellas que homenajean los títulos mundiales obtenidos por Argentina. La iniciativa forma parte de una serie de acciones especiales que la compañía llevará adelante durante el Mundial 2026, acompañando a miles de argentinos que viajarán para seguir a la Selección Nacional durante la competencia.

En ese marco, Aerolíneas Argentinas contará con vuelos especiales hacia Kansas City y Dallas, ciudades donde la Selección disputará los encuentros correspondientes a la fase de grupos del torneo.

Asimismo, la compañía reforzará su operación hacia Miami con vuelos diarios desde Buenos Aires, incluyendo frecuencias diurnas y nocturnas.

Cancelación de rutas

Aerolíneas Argentinas decidió cancelar las rutas planificadas desde Córdoba, Rosario y Tucumán hacia Miami —uno de los principales puntos de entrada a Estados Unidos durante el Mundial— y concentrar su oferta en Buenos Aires, donde los vuelos presentan mayor densidad y mejores márgenes operativos.

“La compañía modificó su programación de vuelos a Miami como consecuencia de los fuertes y sostenidos aumentos en el precio del combustible, que alteraron sustancialmente la rentabilidad proyectada de la oferta desde ciudades del interior del país”, indicaron fuentes de la compañía de bandera.

La empresa reconoció incrementos cercanos al 50% en línea con un contexto global en el que los precios energéticos se han disparado por conflictos geopolíticos y tensiones en el abastecimiento.

Organismos internacionales del sector han advertido que en 2026 los costos energéticos están ejerciendo una presión extraordinaria sobre las aerolíneas, llegando incluso a alteraciones superiores al ciento por ciento interanual en determinados mercados, lo que obliga a rediseñar rutas y ajustar operaciones para sostener la rentabilidad.

En este escenario, Aerolíneas Argentinas decidió abandonar un esquema que buscaba profundizar la conectividad federal con salidas internacionales desde el interior —con frecuencias semanales desde Córdoba, Rosario y Tucumán— debido a la falta de demanda suficiente para sostener esos vuelos.

La estrategia que reemplaza ese esquema es clara: concentrar la operación en Buenos Aires, donde la compañía dispone de aproximadamente veinte vuelos semanales hacia Miami, lo que permite optimizar el uso de la flota, mejorar el factor de ocupación y reducir el costo por pasajero transportado.

Pero el ajuste no se explica solo por la estructura de costos. También refleja un fenómeno más amplio: el menor interés global por viajar al Mundial 2026, un evento que, paradójicamente, será el más grande de la historia en cantidad de equipos y sedes, pero cuya accesibilidad económica para el público se ha vuelto más limitada que en ediciones anteriores.

Diversos análisis internacionales señalan que el torneo presenta precios de entradas récord, con valores promedio de alrededor de 200 dólares para la fase de grupos y mínimos superiores a los dos mil dólares para la final, debido a la implementación de sistemas de precios dinámicos y a la centralización total de la comercialización por parte de la FIFA.

Aerolíneas Argentinas optó por sostener únicamente aquellas operaciones con mayor previsibilidad de demanda, como los vuelos directos a Kansas City y Dallas programados en coincidencia con los partidos de la selección argentina.

Estas rutas concentran un perfil de pasajero altamente definido —hinchas que viajan específicamente para seguir al equipo— y, por lo tanto, ofrecen mejores perspectivas de ocupación.

A su vez, la compañía reforzará la operación hacia Miami con vuelos diarios desde Buenos Aires, tanto en horarios diurnos como nocturnos, consolidando a esa ciudad como nodo central de la movilidad argentina hacia el torneo. Miami, además de su conectividad aérea, funciona como puente hacia otras sedes del Mundial, lo que la convierte en un punto estratégico dentro de la red global.

