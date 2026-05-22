

En sintonía con un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo de 1810, este domingo hay que recibirlo y celebrarlo entre música, danza, abrazos y degustaciones.

Se trata de la “Milonga Encanto” con una fuerte impronta patria, organizado de manera autogestiva por artistas y milongueros locales.

La cita será en el Café Bastante, justo enfrente del Centro Cívico, por Calle España. Soledad Moles, coordinadora del ciclo milonguero habló con DIARIO HUARPE acerca de este llamado a bailar, con locro y en un clima armonioso.

“Estamos haciendo esta actividad que no solo está dedicada a la comunidad milonguera solamente está abierta a toda la comunidad milonguera, sino al público en general. Invitamos a que se acerque a disfrutar una noche diferente, con tango en vivo, danza, una comida rica y a honrar a nuestra patria con locro, empanadas y vinito tinto”, dijo la milonguera.

Es la sexta edición de esta “Milonga Patria” se calcula una participación de más de 60 personas. Moles, será quien lleve adelante las pistas de tango, valses, milongas de diferentes épocas y compositores. Además, musicalizará con pistas de folklore, tandas de cuarteto, salsa y ritmos latinos.

La recepción para el público será con sopaipillas, a continuación, habrá la degustación del menú patrio y posteriormente, se cantará el Himno Nacional a la hora cero del lunes 25 de mayo.

Las entradas anticipadas son de 4.000 pesos y en puerta valdrán 5.000. El menú patrio costará $20.000. La apertura es a las 20 hs. en Calle España 186 Sur.

