Con emoción, Eugenia recibió la moto que ganó en la Ruleta por los 20 años de HUARPE
Una tarde de emoción se vivió este martes 16 de septiembre en el programa Yo Te Invito, cuando los conductores Ana Paula Zabala y Alejandro López realizaron la entrega de la ganadora de la quinta motocicleta sorteada por la Ruleta del HUARPE.
La ganadora fue Eugenia Gil de 32 años y vecina de Ullum, había resultado favorecida el pasado 7 de julio, cuando la Ruleta del HUARPE visitó la Plaza Perón del departamento en el marco de los festejos por los 20 años del medio. En aquella jornada, entre música, juegos y diversión, Eugenia obtuvo la moto con el número 108.
Durante el programa, la vecina recibió oficialmente su motocicleta 0 km, equipada con sistema de seguridad. Acompañada por su marido, Eugenia no ocultó su alegría al recibir las llaves: “Ya sé manejar porque usaba la moto de mi marido, pero ahora tengo la mía. Me va a servir para trabajar, pasear y llevar a mi hija a la escuela”, contó con una sonrisa.
Con esta entrega, ya son cinco las motos adjudicadas de un total de seis. La última será entregada, próximamente, a Daiana Magalí Sassin, una mujer de 30 años, oriunda de Iglesia.
