Una tarde de emoción se vivió este martes 16 de septiembre en el programa Yo Te Invito, cuando los conductores Ana Paula Zabala y Alejandro López realizaron la entrega de la ganadora de la quinta motocicleta sorteada por la Ruleta del HUARPE.

La ganadora fue Eugenia Gil de 32 años y vecina de Ullum, había resultado favorecida el pasado 7 de julio, cuando la Ruleta del HUARPE visitó la Plaza Perón del departamento en el marco de los festejos por los 20 años del medio. En aquella jornada, entre música, juegos y diversión, Eugenia obtuvo la moto con el número 108.

Durante el programa, la vecina recibió oficialmente su motocicleta 0 km, equipada con sistema de seguridad. Acompañada por su marido, Eugenia no ocultó su alegría al recibir las llaves: “Ya sé manejar porque usaba la moto de mi marido, pero ahora tengo la mía. Me va a servir para trabajar, pasear y llevar a mi hija a la escuela”, contó con una sonrisa.

Con esta entrega, ya son cinco las motos adjudicadas de un total de seis. La última será entregada, próximamente, a Daiana Magalí Sassin, una mujer de 30 años, oriunda de Iglesia.