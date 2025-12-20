La autopsia determinó que la muerte de la bebé en Rawson fue por asfixia

Una trágica noticia conmociona al departamento Rawson. La muerte de una bebé de apenas 35 días de vida, ocurrida en la madrugada del viernes, tuvo un avance crucial tras conocerse los resultados de la autopsia. El estudio médico-legal confirmó que el deceso se produjo por asfixia, según informaron fuentes oficiales vinculadas a la investigación. El caso se encuentra a cargo de la UFI Delitos Especiales.

Los hechos se registraron en una vivienda de Rawson. De acuerdo con la reconstrucción preliminar, alrededor de las 3:00 de la madrugada, la madre de la menor, de 25 años, se despertó para amamantarla. En ese momento, la bebé, identificada como A.O.S., dormía en la misma cama matrimonial junto a sus dos padres.

Posteriormente, cerca de las 7:00, el padre de la niña se levantó para ir a trabajar y fue quien descubrió la situación. Al observar que el rostro de la pequeña presentaba una coloración morada y que no respiraba, alertó de inmediato. Ambos progenitores trasladaron a la bebé en un vehículo particular hasta el Centro de Salud Dr. Cantoni, ubicado frente al Hipódromo, donde ingresaron aproximadamente a las 7:40.

En el centro de salud, la enfermera de guardia le practicó maniobras de reanimación y primeros auxilios, pero los esfuerzos no tuvieron éxito y se constató el fallecimiento de la menor. Ante el hecho, se dio intervención a la Justicia.

Personal de la Fiscalía, junto a efectivos de la Brigada y de Policía Científica, se hicieron presentes en el lugar. La médica legista que examinó el cuerpo no detectó, en una primera inspección, signos visibles de violencia ni indicios de criminalidad. Finalmente, el cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial para la realización de la autopsia, cuyo resultado determinó la causa final del deceso.

La investigación continúa su curso bajo la órbita de la UFI Delitos Especiales, que analiza todas las circunstancias que rodearon este lamentable episodio.