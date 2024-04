En un partido para el olvido, San Martín de San Juan empató sin goles ante Estudiantes de Buenos Aires por la 9º fecha de la zona A de la Primera Nacional. El verdinegro tuvo pocas ideas y muchas imprecisiones, lo que dejó preocupados a los hinchas que llegaron hasta el estadio del Bicentenario.

Si bien fue un partido chato en el cual ambos conjuntos no se sacaron grandes diferencias, la mejor imagen se la terminó llevando el visitante, que supo aprovechar las falencias defensivas del equipo de Concepción. Los dirigidos por Pancho Martínez no crearon grandes situaciones ni fueron punzantes como el público reclamaba. De hecho, ante la falta de creatividad de los volantes verdinegros, cada ataque era conducido por los centrales, algo que lógicamente no salió bien.

Publicidad

La única jugada de peligro que generó el verdinegro llegó recién cuando al partido le quedaban dos minutos del tiempo adicionado. Un buen centro que llegó desde la izquierda del ataque de San Martín, dejó a Nicolás Franco debajo del arco con la pelota en sus pies, pero no supo resolver e increíblemente la tiró por arriba del travesaño. Una jugada digna del comentario popular; "era más fácil hacerlo que errarlo".

Con este resultado, los del Puebo Viejo desaprovecharon una chance inmejorable de quedar como líderes de la tabla de posiciones de la zona A. De este modo, El Verdinegro quedó en la 3º posición con 15 puntos -los mismos que tiene Arsenal, pero el equipo de Sarandí lo supera en goles a favor-. Vale aclarar que aún resta que juegue San Martín de Tucumán que, en caso de ganar, bajará al conjunto que representa a San Juan a la 4º posición.

Es válido destacar que los dirigidos por Pancho Martínez no ganan desde hace cuatro fechas, cuando en la 5º derrotaron a Ferro por 3 a 2. Además, San Martín viene de quedar eliminador de la Copa Argentina por su eterno rival Godoy Cruz, lo que hace pensar que el entrenador deberá meter mano en el equipo, o la dirigencia hará lo propio con el cuerpo técnico. El próximo encuentro será de visitante ante Chacarita el próximo sábado.