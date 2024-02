San Martín realizó la práctica de fútbol este jueves de cara al partido del sábado ante el Deportivo Maipú, las 18, en Mendoza correspondiente a la 4ta fecha de la Primera Nacional, y se confirmó que Tomás Escalante reemplazará al lesionado Jonathan Zacaría.

El ex volante de Defensa y Justicia sustituyó a Zacaría el pasado domingo en el triunfo sobre Gimnasia de Jujuy por 2-1 cuando debió salir en el primer tiempo por una molestia. Que en la semana se confirmó que se trató de un desgarro en el posterior izquierdo que lo deja afuera por dos semanas. En su lugar, el entrenador Pancho Martínez colocó a Escalante entre los titulares.

De esta manera, por primera vez en el torneo, San Martín no pondrá el mismo equipo. No obstante, el ingreso de Escalante no varía la propuesta de juego del equipo verdinegro que irá a Mendoza en busca del primer triunfo del año en calidad de visitante, dado que en su anterior salida cayó 1-0 ante Güemes en Santiago del Estero.

Con la variante, el equipo formará con Matías Borgogno; Alejandro Molina, Agustín Heredia, Nicolás Pelaitay, Agustín Sienra, Dante Álvarez; Santiago López García, Escalante; Maximiliano Casa, Nicolás Franco y Maximiliano Gutiérrez.

San Martín tendrá este viernes su último entrenamiento en la provincia, ya que por la tarde el plantel viajará a Mendoza para quedar concentrado a la espera del clásico en cancha del Cruzado.