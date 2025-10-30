El Torneo Clausura de la Liga Sanjuanina de Fútbol ingresó en su etapa decisiva y la fecha 18 trajo consigo definiciones fuertes. Con una jornada cargada de emociones, Aberastain, Árbol Verde y Villa Obrera descendieron a la B, mientras que Sarmiento aseguró su permanencia en la máxima categoría.

Los resultados de la jornada y cómo quedó la tabla. (Foto gentileza)

En Trinidad, Aberastain cayó 3-1 ante el León, resultado que decretó su descenso y desató un momento de alta tensión. Tras el pitazo final, un jugador del Naranja corrió hacia el banco local y se trenzó a golpes con algunos suplentes del rival. La situación derivó en una gresca generalizada que obligó la intervención de dirigentes y efectivos policiales para restablecer el orden.

En otro duelo directo por la permanencia, Sarmiento superó a Árbol Verde con autoridad. Xavier Riveros abrió el marcador, Diego Maldonado amplió la ventaja y, aunque Maximiliano Herrera descontó sobre el final, el triunfo selló la continuidad del equipo en Primera y condenó al Verde al descenso.

Por su parte, Alianza venció 4 a 1 a Carpintería, con goles de Ignacio Monla, Rodrigo Galván, Nicolás Manrique y Marcos Santander, mientras que Maximiliano Vega descontó para el local. El “Lechuzo” mantiene vivas sus chances de clasificación a la siguiente fase.

En otro de los encuentros destacados, Unión derrotó 3 a 2 a San Lorenzo en un duelo vibrante. Esteban Flores y Leonel Díaz (autor de un doblete) marcaron para el conjunto de Villa Krause, mientras que Tadeo Jofré y Francisco Gómez anotaron para el Cuervo.

El resto de la fecha dejó empates entre Minero y Marquesado (0-0) y López Peláez con 9 de Julio (0-0), además del triunfo de Rivadavia por 3 a 1 ante Villa Obrera, con dos tantos de Ian Flores y uno de Joaquín Aballay.

Con estos resultados, Unión espera en la gran final, mientras que Desamparados, Atenas y Carpintería ya tienen asegurado su lugar en los cruces decisivos del certamen.