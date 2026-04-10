Abril marcó el inicio de la temporada de organización para los egresados 2027 en San Juan, con un escenario atravesado por aumentos de hasta el 25% en las camperas. En este contexto, los estudiantes comienzan a ajustar decisiones y optan por opciones más accesibles sin dejar de lado las tendencias.

Franco Mount, propietario de la firma Mountain, explicó a DIARIO HUARPE que las camperas de gama alta pasaron de $94.000 a cerca de $120.000 en un año. Señaló que la suba no responde tanto a los insumos, sino a los costos operativos. “Nuestros insumos no han aumentado tanto, pero sí lo hicieron los sueldos, la electricidad y el transporte, que son parte importante del costo”, indicó.

“Una gran parte del costo es la mano de obra, porque llevan muchos detalles. El sueldo se ha valorizado más que la inflación y eso impacta directamente en el precio final”, agregó Mount.

A pesar del aumento, la campera sigue siendo la prenda predominante entre los egresados. “Normalmente el 80% son camperas, aunque hay cursos que optan por sumar también remeras o chombas”, explicó Mount.

Desde QR Indumentaria, su propietario Sergio Cabral coincidió en que los precios también registraron subas, en su caso cercanas al 20% interanual. “Tratamos de no trasladar todo el aumento para seguir siendo competitivos”, señaló. Además, explicó que ofrecen alternativas para distintos presupuestos: “Damos la opción de hacer el mismo diseño con diferentes telas, para que cada grupo elija según lo que puede gastar”.

En esa línea, indicó que en el segmento primario crecieron las opciones en neopren, aunque también se mantienen materiales más económicos como la frisa o el ketten.

Por su parte, desde Alpini, la propietaria Marianela Suesa señaló a este medio que los aumentos fueron más moderados, en torno al 15%. “No ha habido un incremento fuerte, sino ajustes puntuales en materiales”, explicó.

En cuanto a las elecciones, remarcó que el factor tendencia también influye en las decisiones. “Hoy muchos chicos eligen buzos, más allá del precio. Hay opciones económicas desde los $60.000, aunque los modelos más personalizados pueden subir”, detalló.

Con este panorama, la temporada de egresados avanza con una combinación de factores: aumentos de precios, variedad de opciones y decisiones que priorizan el equilibrio entre costo y estilo.

Precios

Mountain:

$119.900: campera de neopreno

$103.900: buzo de frisa sublimable

Alpini:

Camperas: desde $70.000 hasta $120.000, según diseño

Buzos: desde $60.000 hasta $90.000, según diseño

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