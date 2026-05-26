Dos camionetas chocaron y una terminó dada vuelta en plena ruta

Los vecinos de Albardón vivieron momentos de mucha preocupación este domingo tras un fuerte siniestro vial ocurrido en una zona muy transitada del departamento. La violencia del impacto entre dos camionetas fue tal que uno de los rodados perdió la estabilidad por completo y terminó volcado al costado del camino ante la mirada de otros conductores.

El incidente dejó como saldo importantes daños materiales en los dos vehículos involucrados, lo que refleja la dureza de la colisión en plena arteria departamental. Rápidamente, el personal policial y los servicios de emergencias se hicieron presentes en el sitio para asistir a los protagonistas del hecho. Debido a las tareas de rescate y peritaje, el flujo vehicular en la zona se vio afectado durante varios minutos mientras los uniformados trabajaban para despejar la calzada.

Actualmente, las autoridades mantienen una investigación abierta para tratar de esclarecer las causas exactas que derivaron en este fuerte choque. El objetivo principal de los investigadores es determinar si existió alguna maniobra imprudente o factores externos que desencadenaran el impacto y el posterior vuelco de la unidad.