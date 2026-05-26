El motociclista que murió en un violento siniestro vial ocurrido en Chimbas fue identificado como Marcelo Alejandro Álvarez, mientras que el otro conductor involucrado es Agustín Enrique Corso. El hecho ocurrió el domingo alrededor de las 21.50 sobre calle 25 de Mayo, unos 80 metros antes de calle Mendoza, y quedó bajo investigación de la Unidad Fiscal de Delitos Especiales.

De acuerdo con la información oficial, Corso circulaba en moto de oeste a este por calle 25 de Mayo cuando fue impactado desde atrás por otra motocicleta conducida por Álvarez, quien transitaba en el mismo sentido y dirección.

Tras la colisión, ambos conductores perdieron el control de sus rodados y se desplazaron varios metros sobre el pavimento debido a la fuerza del impacto. En medio de la secuencia, Marcelo Álvarez terminó golpeando su cabeza contra un árbol ubicado sobre la banquina sur, lo que le provocó la muerte en el acto.

Detalles de la investigación

Fuentes judiciales informaron que la víctima fatal viajaba sin casco al momento del choque. Además, en el lugar se realizó una inspección ocular y se tomaron testimonios para reconstruir la mecánica del hecho.

Según los primeros datos incorporados a la causa, el sector donde ocurrió el siniestro se encontraba correctamente iluminado y la calzada presentaba buenas condiciones de circulación. También se dispuso el secuestro de ambas motocicletas para avanzar con las pericias correspondientes.

Qué ocurrió con el otro conductor

Luego del choque, Agustín Enrique Corso fue trasladado a la Comisaría 17ª de Chimbas, donde permaneció para cumplimentar los requisitos legales establecidos para este tipo de procedimientos.

Por otro lado, el cuerpo de Marcelo Álvarez fue llevado a la Morgue Judicial para la realización de la autopsia, mientras que sus familiares ya fueron notificados oficialmente del fallecimiento.

La causa quedó en manos del fiscal Roberto Ginsberg y del ayudante fiscal César Recio, con intervención de personal policial de División Delitos Especiales.