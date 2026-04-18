Carnet Docente Digital en San Juan: qué es, cómo obtenerlo y cómo se usa

El Ministerio de Educación de San Juan puso en marcha el Carnet Docente Digital, una herramienta que reemplaza progresivamente la credencial física y concentra en formato online toda la información profesional de los educadores. La medida ya está vigente y forma parte del proceso de modernización administrativa del sistema educativo provincial.

Qué es el Carnet Docente Digital

Se trata de una credencial digital única que reúne datos clave para el ejercicio docente. Entre la información que contiene se destacan:

Puntaje actualizado en tiempo real

Materias registradas

Detalle de cómo se construye ese puntaje

Esta información es central en la carrera docente, ya que el puntaje determina el acceso a cargos en actos públicos. Hasta ahora, estos datos se presentaban en formato papel; con el nuevo sistema, pasan a estar disponibles de manera digital, accesible y actualizada.

Cómo obtenerlo

El carnet se gestiona a través de la plataforma CiDi (Ciudadano Digital). Para acceder, los docentes deben:

Ingresar a la aplicación o plataforma CiDi

Validar su identidad con su usuario personal

Acceder a la sección correspondiente al Carnet Docente Digital

En esta primera etapa, el sistema está habilitado únicamente para docentes de nivel medio y técnico. Se espera que su implementación se amplíe progresivamente a otros niveles.

Cómo se utilizará

El uso principal del carnet digital será en instancias clave como la toma de cargos. En la práctica:

Los docentes podrán presentarse a convocatorias mostrando su carnet desde el celular

Los equipos directivos podrán verificar los datos en tiempo real

Se eliminarán demoras asociadas a documentación física o desactualizada

El sistema también permite a cada docente controlar su puntaje, entender cómo se compone y planificar su carrera profesional con mayor precisión.

Etapa de transición

Durante un período inicial, el carnet digital convivirá con el formato físico tradicional. Sin embargo, las autoridades confirmaron que ya tiene validez plena: si un docente se presenta con la versión digital, debe ser aceptada en los actos públicos.

Con esta implementación, el Gobierno provincial busca agilizar trámites, reducir el uso de papel y mejorar la transparencia en la gestión docente, en un área donde el acceso a la información es determinante para el desarrollo profesional.